Pub

O caso Centeno/SLB não será para já discutido no plenário do Parlamento Europeu. Mas se judicialmente evoluir ninguém duvida de que os eurodeputados questionarão o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo

As buscas judiciais ao Ministério das Finanças pela suspeita de Mário Centeno ter alegadamente recebido (a seu pedido) do SL Benfica uma vantagem indevida (na forma de bilhetes para a tribuna de honra) não serão no imediato discutidas no plenário do Parlamento Europeu, como foi ontem pedido pelo líder parlamentar do PPE (Partido Popular Europeu), o alemão Manfred Weber.

Contudo, segundo avançou ao DN fonte de Estrasburgo, se a investigação judicial se mantiver e evoluir - declarando por exemplo Centeno arguido, o que a PGR garante que não é -, então dificilmente o ministro (e presidente do Eurogrupo) se livrará de ser inquirido pelos eurodeputados. E isso tenderá a acontecer na comissão do PE para a Economia e Assuntos Monetários (Econ) e no âmbito das apresentações regulares que ali terá de fazer, por ser presidente do Eurogrupo, o órgão da UE que reúne os países do euro.

A mesma fonte recorda, a propósito, o que sucedeu com o holandês - também socialista - que antecedeu Mário Centeno na liderança do Eurogrupo. Numa dessas apresentações regulares a que agora Centeno está sujeito, Jeroen Dijsselbloem foi fortemente apertado por eurodeputados. Em causa estava uma notícia avançada no Reino Unido pelo Sunday Independent.

A notícia dizia que Dijsselbloem apresentava, no próprio site do Eurogrupo, um currículo académico falso, alegando ter um mestrado em Economia Empresarial tirado na University College Cork que na verdade nunca tinha tirado. O político holandês foi obrigado a corrigir o currículo, dizendo apenas que tinha feito apenas naquela universidade uma "investigação em economia empresarial com vista à obtenção de um mestrado".

Na década de 1990, a vice-primeira-ministra sueca demitiu-se quando se descobriu que tinha usado um cartão de crédito do governo para comprar chocolate. Ficou conhecido como "caso Toblerone" Facebook

Twitter

Falando ao DN, o eurodeputado do CDS Nuno Melo considerou que o ataque de que Mário Centeno foi alvo por parte do líder parlamentar do PPE tem mais que ver com o facto de Centeno ser presidente do Eurogrupo do que por ser português e ministro das Finanças.

Segundo Nuno Melo, o tipo de alegadas suspeitas agora sob investigação pelo MP suscita "sensibilidades diferentes" no Parlamento Europeu consoante as visões são de norte (mais estritas) ou mais de sul (menos). Dito de outra forma: o procedimento de Weber teria sido muito provavelmente o mesmo se o presidente do órgão que reúne os países do euro fosse de outra nacionalidade qualquer.

Como exemplo da sensibilidade mais estrita dos países do Norte a este tipo de comportamentos, Nuno Melo recordou ao DN o caso, na década de 1990, da vice-primeira-ministra sueca Mona Sahlin, que se demitiu do governo quando se descobriu que tinha usado um cartão de crédito do governo para compras pessoais - nomeadamente um chocolate (ficou conhecimento como "caso Toblerone").

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel avançou ao DN a certeza de que o caso Centeno, tal como atualmente se encontra - o ministro não é arguido nem é absolutamente claro o que está sob investigação -, não será garantidamente discutido no plenário do PE. O mais que poderá acontecer hoje na conferência de líderes parlamentares é Manfred Weber referir o assunto. Mas o alemão já sabe que não há consenso entre as bancadas para agendar a discussão: socialistas, ecologistas e liberais opuseram-se. E não havendo consenso Weber não insistirá.

Pelo meio, fica algum mal-estar dentro da bancada do PPE entre os deputados portugueses (do PSD e do CDS) e a direção da bancada. A verdade é que os eurodeputados nacionais foram surpreendidos quando perceberam que Weber estava mesmo disposto a fazer sangue. Isso suscitou protestos não só dos eurodeputados do PSD e do CDS - que invocaram o facto de Centeno não ser sequer arguido - como também, evidentemente, de eurodeputados do partido do governo que Centeno integra como ministro das Finanças, o PS.

É "uma decisão absurda" que só pode ser entendida "como uma tentativa de denegrir a imagem de um político, a imagem de um país, uma incapacidade por parte do PPE de aceitar que através de uma linha política diferente, mais próxima das pessoas, mais próxima das empresas, seja possível atingir resultados económicos de grande significado", afirmou à Lusa Carlos Zorrinho, o chefe da delegação dos deputados do PS no Parlamento Europeu.