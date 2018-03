Alunos do projeto TASSSE e de Loures visitaram o Media Lab

Pub

Os alunos da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Dr. António Carvalho Figueiredo voltaram ao Media Lab para conhecerem o mundo do jornalismo mais de perto.

Os repórteres do Media Lab tiveram a oportunidade de trabalhar nos diferentes formatos jornalísticos - impresso, rádio e vídeo -, fazendo trabalhos diferentes para cada área do jornalismo.

Alguns destes alunos foram fotojornalistas de toda a sessão, experimentando a mais recente experiência do Media Lab DN

Houve ainda tempo para conhecerem as redações do DN e da TSF

Os jovens do projeto TASSE tiveram a oportunidade de falar com o jornalista João Céu e Silva na redação do DN. O jornalista contou-lhes a sua experiência profissional.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.