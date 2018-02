Pub

Veículo embateu numa árvore. Turistas ficaram encarcerados

Um autocarro de turismo chocou com uma árvore na Avenida da Liberdade, em Lisboa, esta terça-feira de manhã.

A cobertura do veículo embateu em ramos de árvores e caiu em cima dos passageiros.

De acordo com o fonte do INEM disse à Lusa, 12 pessoas ficaram feridas, tendo oito sido transportadas para o Hospital S. José e as restantes recusado o transporte depois de terem sido assistidos no local. Segundo a fonte, não há feridos graves. Num primeiro contacto com o INEM, fonte oficial afirmara ao DN que havia nove feridos, dois deles graves.

Os feridos, passageiros do autocarro, são homens e mulheres com idades entre os 50 e os 70 anos.

Segundo o chefe Cordeiro, da Divisão de Trânsito da PSP, em declarações aos jornalistas no local, do incidente resultaram 12 feridos, todos de nacionalidade estrangeira.

No conjunto dos 23 passageiros do autocarro de turismo havia cidadãos de nacionalidade norte-americana, belga, suíça e britânica, segundo disse à agência Lusa Tiago Lopes, segundo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros.

O veículo em causa é um autocarro de turismo de dois andares, com o andar superior sem cobertura, o qual saiu do local pelas 11:25, com recurso a escolta policial, e vai ser transportado para o estaleiro da Carris.

O acidente ocorreu cerca das 9.50 horas da manhã desta terça-feira, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, junto aos Restauradores.

Os Sapadores estiveram no local com 21 homens e 6 viaturas. Segundo o INEM, no local do acidente estiveram duas viaturas médicas, duas ambulâncias do INEM e outras cinco dos bombeiros voluntários de Lisboa, Lisbonenses, Sapadores e dos bombeiros Cabo Ruivo e do Beato, e ainda um motociclo.

O trânsito no local, via central de Lisboa, está cortado nos dois sentidos. A PSP recomenda que se evite aquela zona nas próximas horas, uma vez que se vai proceder ao corte da árvore.

Além do autocarro, uma outra viaturas viu-se envolvida no acidente, atingida por detritos projetados pelo autocarro, segundo o chefe Cordeiro.

Já antes haviam sido registados incidentes semelhantes, mas não com estas dimensões.

Alguns populares registaram as operações dos serviços de socorro, como Samuel Dias que colocou várias imagens do autocarro acidentado na sua página de Facebook, com a legenda:

"Pandemónio na Av da Liberdade. Autocarro bateu na árvore, pessoas encarceradas".

