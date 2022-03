Vice-presidentes da AR. Deputados chumbam Chega e IL

A candidatura de Diogo Pacheco de Amorim, deputado e vogal da direção nacional do Chega, precisava de, no mínimo, 116 votos para ser aprovada e obteve apenas 35 (com 183 votos brancos e seis nulos).

Assim, a candidatura foi chumbada, com o partido para insistir com uma segunda candidatura, agora do deputado Gabriel Mithá Ribeiro, colunista do Observador e coordenador do gabinete de estudos do partido (na foto em baixo). Na primeira reação após a votação, o líder do Chega, André Ventura, começou por "lamentar" a decisão dos deputados em não eleger Pacheco de Amorim como vice da Assembleia. "Apesar de respeitar a votação dos pares, é claro que a representatividade partidária seria positiva", considerou.

Esta tarde, pelas 18.30, o plenário voltará a reunir, para se anunciar o resultado da votação no segundo candidato do Chega.

Gabriel Mithá Ribeiro, deputado e dirigente nacional do Chega, além de colunista no Observador. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Surpreendentemente, os deputados também não elegeram o candidato da IL, João Cotrim Figueiredo. Obteve 108 votos a favor mas precisava de, no mínimo, de 116 (maioria absoluta mais um). 110 deputados votaram em branco e seis anularam o voto.

A Iniciativa Liberal, através do seu líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, lamentou o resultado - recordando que Cotrim teve zero faltas legislatura anterior - e anunciou que o partido não irá de novo a votos. Cotrim Figueiredo, por sua vez, veio "desdramatizar" o chumbo e justificar que, se o partido não conseguiu eleger um vice-presidente na primeira votação, "não fazia sentido haver uma segunda candidatura". O desfecho, considera, "é mais uma derrota pessoal" do que propriamente partidária. "O chumbo da candidatura dá-nos mais força para querer mudar as coisas", atirou.

Quando questionado sobre se o chumbo da sua candidatura poderia colar o partido ao Chega, Cotrim Figueiredo referiu que "o cargo, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, não é assim tão importante". "A nossa vontade é de mudar o país e não se muda com cargos mas sim com políticas", rematou.

Adão supera Edite

Dito de outra forma: a vice-presidência da AR ficará sem representação da Iniciativa Liberal.

Foram eleitos vice-presidentes logo à primeira tentativa os candidatos do PS e do PSD a vice-presidentes, respetivamente Edite Estrela e Adão Silva.

Edite Estrela obteve 159 votos a favor, 59 brancos e seis nulos. Adão Silva, do PSD, teve uma votação bastante mais forte: 190 votos a favor, 38 brancos e seis nulos.

Em relação aos secretários da Mesa da Assembleia da República, foram novamente eleitos as socialistas Maria da Luz Rosinha, com 178 votos a favor, e Palmira Maciel com 172 votos, bem como as sociais-democratas Lina Lopes (180 votos a favor) e Duarte Pacheco, que teve a maior votação, com 196 votos a favor.

Como vice-secretários da Mesa da Assembleia da República foram eleitos os socialistas Diogo Leão, Joana Sá Pereira e Tiago Estêvão Martins bem como a social-democrata Helga Correia.