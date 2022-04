O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve presente este sábado na Cerimónia de Comemoração do 104º aniversário da Batalha de La Lys e do Dia do Combatente, no Mosteiro da Batalha em Batalha.

Marcelo discursava na cerimónia de homenagem ao Soldado Desconhecido e prestou homenagem às Forças Armadas portuguesas que atualmente ainda estão espalhadas por vários países do mundo. "Continuamos a ter combatentes e por vezes como pátria esquecemo-nos deles".

No entanto, fez questão de lembrar os combatentes que estão dentro do país. "São combatentes todos aqueles que combatem os incêndios florestais, todos aqueles que combateram durante a pandemia".

Incentivou à procura pela paz, sem deixar esquecer que estamos sempre perto de guerras.

"A nossa sociedade habituou-se à ideia de que não haveria mais guerras, que estamos longe das guerras, mas ninguém está, todos devem trabalhar pela paz".

O Presidente incentivou à aposta nas Forças Armadas e à criação de melhores condições.

"Se queremos ter combatentes pela paz então criamos condições para esses combatentes. Essa é a escolha de um país e não apenas de um governante. Se queremos prevenir a paz, temos de apostar mais nas nossas forças armadas."