Sócrates terminará de prestar declarações até decisão do tribunal. "Preciso de um certo tempo de afastamento"

É mais um dia de audições para o antigo primeiro-ministro, que voltou ao Campus da Justiça para nova sessão do julgamento da Operação Marquês.
José Sócrates chega ao Campus da Justiça para a décima sessão do julgamento da Operação Marquês, esta terça-feira, 10 de setembro
José Sócrates chega ao Campus da Justiça para a décima sessão do julgamento da Operação Marquês, esta terça-feira, 10 de setembro

No "caminho do dinheiro", o arguido volta a acusar MP de não ter provas para a acusação

Sócrates diz querer falar sobre aquilo que iz ser "o caminho do dinheiro", e recorrer a paráfrases como "mostrem-me o dinheiro, descobrirei um crime" para descrever aquilo que considera ser o papel do Ministério Público no processo.

"O que peço ao senhor procurador é que tenha a decência de apresentar provas", diz, enquanto esmiúça "uma transferência entre Lena e XLM", com uma referência a um "pagamento de 245 mil euros".

"Se houve este pagamento vamos buscar um facto qualquer para fazer match [correspondência]", disse Sócrates sobre o trabalho dos investigadores.

"Qual é o crime?", pergunta o arguido, de forma retórica, enquanto responde, parafraseando o Ministério Público: "Isto é uma contrapartida para publicação da resolução do conselho de Ministro que aprova a minuta do contrato de concessão" da obra ao Grupo Lena.

"Isto trata-se de ofender as pessoas", diz, enquanto defende que ele próprio nada tem "a ver com a proposta que foi levada ao Conselho de Ministro".

"Foi levada pelo Ministério das Obras Públicas", argumenta, enquanto acusa o procurador de ter achado que lhe devia atribuir "a intenção dessa resolução e isso é uma grande injustiça".

"O mínimo que peço é que comprove a acusação", insiste o arguido.

Sócrates vai terminar esta quarta-feira as declarações. Retomará depois, quando a juíza o determinar

Depois de elencar quatro "divergências" de fundo com o tribunal, que inclui uma referência a Ricardo Salgado, por "este julgamento estar a decorrer sem que um dos arguídos principais esteja em juízo", no sentido em que não tem "condições de estar a defender-se", José Sócrates acusou o tribunal de transformar "este processo num processo extraordinário", "contra opinião" da sua defesa, por estar dividido em dois procesos: pronúncia e não pronúncia.

De acordo com Sócrates, estará a decorrer "um juízo ao lado com o mesmo processo sobre os mesmos factos".

"E ali ao lado estarei sabe-se lá quando, pelos mesmos factos", apontou, enquanto se queixava de "ser julgado duas vezes", com "toda a gente acha isto tudo normal".

"Peço que o tribunal reflita sobre isto e sobre esta violência", atirou, enquanto insistia que "isto é violento".

"Mereço consideração e mereço atenção", disse à juíza, rematando com a ideia de que não pode "continuar assim".

"Vou fazer a sessão de hoje", garantiu, mas com uma decisão subjacente: "Deliberei que não faço mais declarações a partir de 2005 para lá."

Com o argumento de que quer preparar a sua defesa, o arguido disse que iria terminar esta quarta-feira com as suas "considerações relativamente ao período" em que foi primeiro-ministro.

Para as próximas sessões em que for ouvido, de acordo com uma deliberação posterior do tribunal, Sócrates disse querer fazer várias coisas, como falar do período compreendido entre 2011 e 2014 e falar das casas da mãe.

Prometeu também, depois, falar do apartamento de Paris e, referiu, "os empréstimos" do amigo e "essa tal fortuna escondida", que integra a acusação.

Sessão começa agora. Coletivo de juízesjá está na sala

A sessão começa com perguntas sobre os valores que José Sócrates terá recebido do seu primo José Paulo Pinto Sousa. A juíza presidente, Susana Seca, refere que importaria saber mais informações sobre a conta da Caixa Geral de Depósitos, imóveis e valores trazidos da Suíça.

Carlos Santos Silva também será um dos temas da sessão, indica Susana Seca, aludindo a "grandes temas".

Susana Seca pergunta a Sócrates que temas é que o antigo primeiro-ministro gostaria de abordar, para além destes.

Sócrates fala em "divergência de fundo" com o tribunal, porque não "é um acórdão de instrução", mas um "acórdão de recurso".

Compaço de espera na 10.ª sessão do julgamento

José Sócrates está na sala de audiências, conversa com advogados e caminha de um lado para o outro, à espera.

Quando o coletivo de juízes e procuradores do Ministério Público entrarem na sala, a 10.ª sessão do julgamento em torno da Operação Marquês, que tem o antigo primeiro-ministro como principal arguido, vai começar.

