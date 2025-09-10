Sócrates terminará de prestar declarações até decisão do tribunal. "Preciso de um certo tempo de afastamento"

Sócrates diz querer falar sobre aquilo que iz ser "o caminho do dinheiro", e recorrer a paráfrases como "mostrem-me o dinheiro, descobrirei um crime" para descrever aquilo que considera ser o papel do Ministério Público no processo."O que peço ao senhor procurador é que tenha a decência de apresentar provas", diz, enquanto esmiúça "uma transferência entre Lena e XLM", com uma referência a um "pagamento de 245 mil euros"."Se houve este pagamento vamos buscar um facto qualquer para fazer match [correspondência]", disse Sócrates sobre o trabalho dos investigadores."Qual é o crime?", pergunta o arguido, de forma retórica, enquanto responde, parafraseando o Ministério Público: "Isto é uma contrapartida para publicação da resolução do conselho de Ministro que aprova a minuta do contrato de concessão" da obra ao Grupo Lena."Isto trata-se de ofender as pessoas", diz, enquanto defende que ele próprio nada tem "a ver com a proposta que foi levada ao Conselho de Ministro"."Foi levada pelo Ministério das Obras Públicas", argumenta, enquanto acusa o procurador de ter achado que lhe devia atribuir "a intenção dessa resolução e isso é uma grande injustiça"."O mínimo que peço é que comprove a acusação", insiste o arguido.