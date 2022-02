PSD quer ouvir Van Dunem no Parlamento sobre voto emigrante

O PSD chamou a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, ao Parlamento, com o objetivo de esclarecer o caso da votação dos emigrantes do círculo da Europa.

"O pedido [de audição da ministra] surge depois do Tribunal Constitucional ter dado razão às reclamações levantadas pelo PSD e ter determinado a repetição do ato eleitoral nas assembleias do círculo da Europa onde se tenham verificado irregularidades no processo eleitoral", pode ler-se em comunicado enviado pelos sociais-democratas às redações. "O requerimento, assinado pelo Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Adão Silva, será discutido e votado na reunião da conferência de líderes agendada para o próximo dia 18, pelas 11h", prossegue o texto.

Na terça-feira, o Tribunal Constitucional mandou repetir as eleições legislativas neste círculo eleitoral, após mais de 80% dos votos dos emigrantes de 30 de janeiro terem sido considerados nulos. Foram ao todo 157 mil votos.

"Sendo impossível o apuramento efetivo de todos e somente dos votos que devem ser considerados válidos, entendeu o Tribunal Constitucional que resta proceder à repetição dos atos eleitorais em tais assembleias de voto, segundo o previsto no n.º2 do artigo 119.º da lei eleitoral para a Assembleia da República", referiu o TC.