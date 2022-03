PS consegue os dois deputados da Europa. PSD tem pior resultado do que em 2019

Com a contagem dos votos fechada, os resultados mostram que o PS consegue eleger os dois deputados que faltavam do círculo da Europa. Depois de na votação anulada terem eleito apenas o cabeça-de-lista pelo círculo, Paulo Pisco, os socialistas ganham agora mais um mandato, o de Nathalie de Oliveira, que se estreará no Parlamento.

Juntando a Augusto Santos Silva, eleito pelo círculo de Fora da Europa, o PS elege três dos quatro deputados dos círculos da emigração, algo que só tinha acontecido em 1999.

Perante isto, o PSD fica com 77 deputados, menos um do que em 2019. Por sua vez, o PS consegue um total de 120 deputados, mais 13 do que na anterior legislatura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nesta votação, o PS foi o partido mais votado, com 36 069 votos, com o PSD a ter 16 391. Na votação anulada, conseguiram, respetivamente, 78 048 e 49 603 votos.

A abstenção subiu de 79,13% para 88,2%. Houve ainda 711 votos em branco e 32 777 votos nulos.