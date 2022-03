Tomada de posse do atual Governo no Palácio de Belém (outubro de 2019)

Três áreas governamentais poderiam ser afetadas pela eventual necessidade de reajustar a composição do novo Governo ao facto de ter começado uma guerra no Leste da Europa, com a Rússia a atacar a Ucrânia: Negócios Estrangeiros (por causa da componente diplomática envolvida), Defesa (componente militar e envolvimento na Nato) e Segurança Social/Trabalho (por causa da questão dos refugiados ucranianos que estão a caminho).

No entanto, a verdade é que, antes da guerra irromper, o primeiro-ministro (PM) António Costa já tinha definido para si o que faria nessas três áreas, ao formar o seu novo Governo, e, aparentemente, não irá mudar de ideias.