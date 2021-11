"Não". Marcelo afasta novo estado de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afastou esta quarta-feira a possibilidade de decretar novo estado de emergência no país relativamente à evolução dos números da covid.

"Não. Novo estado de emergência não", declarou Marcelo Rebelo de Sousa à margem da 14.ª Cimeira da COTEC Europa sobre a "Transição para a Economia Intangível na Europa", em Málaga. "É possível constitucionalmente, mas em princípio não está em cima da mesa", acrescentou.

O Presidente da República lembrou que na ultima renovação deste estado de exceção "estávamos numas fasquias [de números da covid] que estão muito muito longe daquelas que estamos agora", pelo que apesar de os números da pandemia "não é uma questão que se coloque".

"É uma questão que está a ser acompanhada atentamente

Marcelo referiu ainda que na sexta-feira haverá uma reunião de especialistas no Infarmed, em Lisboa. "Em função daquilo que for exposto, no mesmo dia terei a audiência habitual com o primeiro-ministro e verei se haverá que adotar algumas medidas sobretudo nos casos em que as medidas estão a terminar o estado de vigência".

Uma medida que abre a possibilidade de "acompanhar" será o uso obrigatório de máscara na rua, algo que "no passado foi aprovado por via parlamentar. Agora será uma questão a apreciar", disse.