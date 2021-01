Marcelo tem luz verde da DGS e vai ao debate com Ventura na SIC

Marcelo em isolamento profilático após contacto com assessor infetado

Marcelo com dois testes negativos à covid-19

O Presidente da República testou esta quarta-feira negativo à covid-19 depois de um contacto com um elemento da sua Casa Civil infetado, tendo as autoridades de saúde decidido que não terá de cumprir isolamento profilático por ser um contacto de baixo risco. O PR vai mesmo ao debate desta noite na SIC com André Ventura.

"A Direção do Departamento de Saúde Pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo acaba de comunicar à Presidência da República, que foi considerado de baixo risco o contacto que o Presidente da Republica teve, na segunda feira passada, com um elemento da Casa Civil (que veio a testar positivo ao SARS-CoV-2), pelo que não é necessário isolamento profilático. Na sequência desta decisão da Autoridade de Saúde, o Presidente da República, que já hoje testou negativo, retomou o seu programa de trabalho", pode ler-se numa nota no site da Presidência da República.

Numa nota anterior na página oficial da Presidência da República, podia ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa "teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã", encontrando-se por isso "em isolamento profilático preventivo" e a aguardar as diligências das autoridades de saúde, que estavam a proceder à análise de risco.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo fonte de Belém, o contacto do Presidente da República com o referido elemento da sua Casa Civil foi "muito breve, muito curto, com máscara, para dar indicações sobre determinadas questões internas, à margem das audiências aos partidos".

Debate televisivo entre Marcelo e Ventura na SIC será presencial

O debate televisivo de hoje entre os candidatos presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura será presencial, afirmou o diretor do canal, Ricardo Costa.

As dúvidas quanto à realização do debate de hoje à noite surgiram depois de se saber que o atual Presidente da República e recandidato ao cargo está em confinamento profilático preventivo, depois de ter contactado com um assessor que testou positivo para o SARS-CoV-2.

"Marcelo considerado baixo risco pela DGS [Direção-geral de Saúde]. Não fica em isolamento. Debate na SIC com André Ventura será presencial", afirma Ricardo Costa, numa mensagem na rede social Twitter.

No Primeiro Jornal de hoje, o pivot Bento Rodrigues tinha já afirmado que o debate se mantinha, embora os moldes ainda estivessem por decidir.

Marcelo Rebelo de Sousa estava a aguardar a análise de risco das autoridades de saúde, por ter estado em contacto com um elemento da sua Casa Civil com teste positivo ao SARS-CoV-2.