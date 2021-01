João Gomes Cravinho testa positivo. São cinco os ministros atualmente infetados

O ministro está "em confinamento, mantendo-se a trabalhar à distância", refere o comunicado do gabinete de João Gomes Cravinho.

O ministro da Defesa faz assim aumentar para cinco o número de ministros do Governo socialista atualmente infetados com o novo coronavírus, depois de os ministros das Finanças (João Leão), da Economia (Pedro Siza Vieira), do Trabalho (Ana Mendes Godinho) e da Agricultura (Maria do Céu Antunes), terem também testado positivo nos últimos dias.

Antes de o Governo de António Costa ser afetado por este incremento de caso na terceira vaga pandémica de covid-19 em Portugal, já outros dois ministros tinham contraído o novo coronavírus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em outubro de 2020, foi o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, a testar positivo.

Em novembro, foi a vez do ministro Nelson de Souza, titular da pasta do Planeamento, que recebeu um teste positivo depois de o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, ter sido diagnosticado com covid-19.