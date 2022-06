João Cepeda. Quem é o novo diretor da comunicação do governo de Costa?

Ainda hoje, passados quase 20 anos, o dirigente do PCP Bernardino Soares - ex-líder parlamentar e ex-presidente da câmara de Loures - carrega às costas as declarações que fez numa entrevista ao DN publicada em 24 de fevereiro de 2003.

Já no final da conversa, o jornalista decidiu fazer-lhe perguntas sobre vários temas internacionais sobre os quais o PCP tinha - e no essencial continua a ter - posições bastante controversas.

E a Coreia do Norte, perguntou-lhe o DN? Bernardino Soares começa por responder que, basicamente, não acredita no que diz a imprensa ocidental: "Tenho muitas reservas em relação à filtragem da informação feita pelas agências internacionais". E o jornalista insiste: "Ao ponto de não poder dizer se o país é democrático?" E o então líder parlamentar do PCP responde com a frase com que ainda hoje é permanentemente confrontado: "Sim. Tenho dúvidas que não seja uma democracia".

O autor da entrevista tinha então 25 anos. João Cepeda assume que esta é a principal medalha que carrega ao peito enquanto ex-jornalista da área de Política Nacional. Por estes dias ficou a saber-se, pelo Expresso, que vai ser diretor de comunicação do atual governo. A nomeação ainda não é oficial mas, na verdade, já iniciou funções. Acompanhou, por exemplo, o primeiro-ministro a Paris, terça-feira. Não há memória deste novo cargo ter alguma vez existido na orgânica governamental.

Nascido no Porto há 44 anos, casado, quatro filhos, Cepeda assegura que "aos oito anos já sonhava ser jornalista". Na família não existiam antecedentes de profissionais do ramo mas "discutia-se muito política". O trajeto normal levá-lo-ia à advocacia, mas nunca levou essa perspetiva a sério: "A advocacia aborrecia-me". A sua primeira referência foi Miguel Sousa Tavares e o jornalismo que se produzia na Grande Reportagem, da RTP.

Perseguir o sonho levou-o a frequentar, em Lisboa, a licenciatura de Comunicação Social, da Universidade Católica. E a ânsia de pôr os pés numa redação era tanta que, estando ainda a meio do curso, pediu para estagiar no Público. O estágio foi-lhe concedido, primeiro no serviço de agenda do jornal e depois na secção de Media.

A seguir, transita para o DN, então dirigido por Mário Bettencourt Resendes (1952-2020). E é-lhe dada então a oportunidade - porque na redação não se apresentaram voluntários - para rumar em reportagem durante três meses até Macau, onde teria como incumbência reportar todo o processo final da transição do território da soberania portuguesa para a chinesa (ato consumado em 20 de dezembro de 1999).

Em Macau, trabalhou também num jornal local. E aí fez de tudo, como nunca antes. "Necrologias, boletins meteorológicos, desporto. Deu-me um calo impressionante, foi uma experiência ótima", conta agora ao DN.

Foi também em Macau que se confrontou pela primeira vez com um brilhante mundo novo. Começou a fotografar com uma máquina digital - por cá nada disto tinha ainda chegado. Cepeda apanha no seu percurso, depois, o aparecimento da internet e ainda se lembra do tempo em que só meia dúzia de computadores na redação tinham ligação à rede. "Ia mais cedo para brincar com aquilo, antes que chegassem os mais velhos." Também começou a usar telemóvel muito cedo, mas ao princípio mantinha-o escondido no bolso, "para não parecer exibicionista".

De regresso a Lisboa, é já um jornalista feito. Uma crise interna no DN no Caso Moderna leva-o a ficar com o acompanhamento do setor da Justiça. E é aí que conhece António Costa, ministro da pasta, com quem várias vezes se cruzaria depois e com quem agora vai diretamente trabalhar.

Depois passa para a secção de Política e realiza-se assim aquele que tinha sido sempre o seu sonho dentro do jornalismo: "Sempre quis "fazer" Política." A experiência inclui jornalismo parlamentar e aqui volta a cruzar-se com Costa, líder da bancada do PS. Até que em 2003 decide mudar de ares, voando para Londres.

O objetivo era voltar a estudar, desta vez Ciência Política. Mas os custos proibitivos dos cursos e a impossibilidade prática de os frequentar mantendo em simultâneo uma carreira profissional, levam-no a arquivar o projeto. Continua a trabalhar para o DN, agora como correspondente na capital londrina, e surge uma nova paixão: a rádio.

"Adorei trabalhar para a TSF, seduziu-me muito. Já me tinham falado nisso e é verdade. Há um bichinho da rádio e eu apanhei o bichinho da rádio." É em Londres, devorador de jornais e de revistas, que se apercebe que o grupo Time Out - uma revista de lazer que se tinha iniciado em Londres e depois espalhado pelo mundo inteiro - pode querer expandir-se e abrir uma edição Time Out Lisboa.

Pela net, aprende como fazer planos de negócios para se apresentar aos gestores do grupo e candidata-se a ficar com o licenciamento da marca em Lisboa. Para parecer tecnicamente mais robusto, do ponto de vista da gestão, faz-se acompanhar de uma amiga que trabalhava na banca. E ganha.

Em Lisboa encontra um sócio financiador, o jornalista Luís Delgado (hoje patrão do grupo Trust In News, cujo principal título é a revista Visão), com quem trabalhara no DN. Volta a Lisboa e em setembro de 2007 sai o 1º número da Time Out Lisboa. O núcleo duro fundador é também recrutado junto de antigos camaradas do DN, casos de João Miguel Tavares e Sónia Morais Santos. Junta-se-lhes também Ricardo Dias Felner, outro ex-jornalista da área de Política (mas no Público), e Ana Garcia Martins, a blogueira conhecida como Pipoca mais doce.

É nesse ano, 2007, que volta a cruzar-se com António Costa, eleito então presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Numa visita à redação, Cepeda partilha com o socialista o sonho de a revista ter um espaço para atividades públicas (lançamentos de livros, show cooking, performances teatrais, musicais, etc.). E Costa informa-o de que vai iniciar um processo de concessão a privados de vários mercados da cidade. A revista acaba por conquistar o espaço, "exagerado para o que queríamos", do mercado da Ribeira. Centrais neste processo são figuras como os arquitetos Aires Mateus e Manuel Reis (1947-2018), que tinha sido, a partir dos anos 80, o grande dinamizador da modernização cosmopolita da noite lisboeta.

2010. João Cepeda, tendo a seu lado o então presidente da câmara de Lisboa, explica como a Time Out iria recuperar o mercado da Ribeira.

O Time Out Market da Ribeira abre em 2010 e logo no ano seguinte o FMI entra em Portugal, mas isso não impede que, aos poucos, o espaço se afirme como de sucesso, sobretudo a partir de 2014. E em Londres, sede do grupo, alguém repara. Cepeda é então encarregue de replicar pelo mundo a experiência do mercado da Ribeira (já funciona em seis cidades: Miami, Chicago, Nova Iorque, Boston, Montreal e no Dubai).

Comunicação direta

Estando agora o empreendimento já em velocidade de cruzeiro, difícil seria portanto recusar o convite para ser Diretor de Comunicação do XXIII Governo Constitucional. Primeira razão? "É pela pessoa [António Costa]. Tenho muita admiração por ele." E além disso? "É desafiante e gosto muito de política." O objetivo é, sem ser porta-voz, fazer a coordenação geral do comportamento público do governo, e "olhar para todos os tipos de comunicação", potenciando, por exemplo, as redes sociais. "Comunicar, na política, já não é só falar com os jornalistas", conclui Cepeda.

