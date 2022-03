"É a democracia a funcionar". Cotrim e Chega chumbados para vice presidências

È a democracia a funcionar", assumiu esta quinta-feira o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, depois de ter sido anunciado que João Cotrim Figueiredo tinha sido chumbado para vice-presidente da Assembleia da República. E a IL ficou por ali confrontada com o facto de os deputados, por oito, votos não terem validado o nome do líder do partido para o cargo.

Esta foi a surpresa da eleição dos membros da Mesa da Assembleia da República e até foi comentada nos corredores parlamentares pelos deputados socialistas, que vaticinavam que o "PSD é que tramou o Cotrim". O líder da IL e deputado obteve 108 votos a favor (menos oito dos necessários para ser eleito) e 110 votos brancos e seis nulos.

Rodrigo Saraiva lamentou o resultado e, em jeito de reprimenda aos pares, lembrou que Cotrim foi um deputado com "zero faltas" e lamentou "que esta Casa não tenha reconhecido o trabalho de João Cotrim Figueiredo". Que, recorde-se, na anterior legislatura era deputado único da IL.

Cotrim Figueiredo assumiu a "derrota pessoal", mas advertiu: "O chumbo da candidatura dá-nos mais força para querer mudar as coisas". Quando questionado sobre se o chumbo da sua candidatura poderia colar o partido ao Chega, Cotrim Figueiredo referiu que "o cargo, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, não é assim tão importante". "A nossa vontade é de mudar o país e não se muda com cargos mas sim com políticas", rematou.

A deputada socialista Isabel Moreira lamentou o chumbo do deputado da IL e no Twitter escreveu: "Lamento profundamente que Cotrim de Figueiredo não tenha sido eleito. Quem decidiu chumbar a sua eleição talvez não contasse com a não apresentação de novo candidato, o que foi digno e inteligente".

Chega chumba duas vezes

Sem surpresa, mas com protesto, as candidaturas do Chega a vice-presidente da Assembleia da República - primeiro a de Diogo Pacheco de Amorim e depois de Gabriel Mithá Ribeiro - foram chumbadas pelos deputados.

Pacheco de Amorim só obteve 35 votos a favor (com 183 votos brancos e seis nulos). Depois, o Chega insistiu, apresentando Gabriel Mithá Ribeiro (na foto, em baixo), que voltou a ser chumbado: 37 votos a favor, 177 brancos e onze nulos. "É um dia que não é bom para a Democracia", lamentou André Ventura logo no primeiro chumbo a Pacheco de Amorim, embora tenha dito respeitar "a decisão dos pares". No final do segundo "chumbo", André Ventura manifestou em plenário um "sentimento de profunda indignidade e injustiça" pelo resultado, falando em "maiorias de bloqueio parlamentar".

Tal como tinha sido acordado em conferência de líderes, Ventura adiantou que o Chega não ia apresentar no dia nenhuma outra candidatura, "reservando-se para o fazer quando entender apropriado".

Na votação que decorreu na Sala do Senado e que mobilizou 225 deputados dos 230, também foi escolhido o Conselho de Administração da AR e, numa lista única com representantes de todos os partidos com assento parlamentar, Ventura foi eleito membro daquele órgão.

PSD supera votos do PS

Foram eleitos vice-presidentes logo à primeira tentativa os candidatos do PS e do PSD a vice-presidentes, respetivamente Edite Estrela e Adão Silva.

Edite Estrela obteve 159 votos a favor, 59 brancos e seis nulos. Adão Silva, do PSD, teve uma votação bastante mais forte: 190 votos a favor, 38 brancos e seis nulos.

À saída do plenário, após revelados os resultados, os deputados do PS comentavam o facto de o candidato do PSD ter tido mais votos do que a do PS, que tem maioria absoluta. E Isabel Moreira também no Twitter sintetizou o que refletiam: "O PS votou em peso no candidato do PSD que, aliás, bateu palmas perante a votação esmagadora. O PSD, por seu turno, não fez o mesmo, claro. Portanto o primeiro sinal de arrogância da maioria absoluta do PS é votar em peso no candidato do ... PSD."

Com os chumbos dos candidatos do Chega e do candidato da IL, Augusto Santos Silva (PS) irá dirigir os trabalhos ao longo da legislatura com apenas dois vice-presidentes (quando o Regimento prevê quatro, um por cada um dos quatro maiores partidos).

