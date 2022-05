"Hoje, mais do que nunca, as democracias precisam do apoio firme umas das outras", defende Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República diz olhar com um "otimismo realista" para o "futuro coletivo da Europa", mostrando-se convicto de que a União Europeia "revelará uma vez mais a sabedoria para ultrapassar nova fase crítica, com a coesão intacta, as democracias revigoradas e um apoio popular revitalizado".

Numa mensagem a propósito do Dia da Europa, que se assinala esta segunda-feira - num inédito contexto de tensão internacional provocado pela guerra na Ucrânia - Marcelo Rebelo de Sousa apela à preservação dos valores democráticos europeus, sob ameaça quer interna, quer externamente. No texto, publicado hoje no site da Presidência da República, e a que o DN teve acesso, o chefe de Estado escreve que é na "integração europeia que o destino dos povos europeus encontra estabilidade". "Saibamos preservar os seus inalienáveis valores democráticos, sem nunca vergarmos a quem, dentro e fora da nossa União, os tenta afrontar", defende Marcelo Rebelo de Sousa.