"Até ao último momento houve esperança", diz Marcelo, que anuncia decisão até quinta

Reforma eleitoral. "É inevitável, as pessoas vão exigir nas redes"

dissolução do parlamento

"Uma parte dos partidos são favoráveis à dissolução, outros preferem outras soluções mas aceitam a dissolução, e depois há graus de aceitação e de reserva. Mas isso permitiu-me avançar para o Conselho de Estado para o ouvir sobre a dissolução e só a dissolução", afirmou este domingo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Vila Real, à margem da entrega do prémio literário Júlio Dinis. Quanto à data das eleições legislativas, informou existir "uma quase totalidade ou mesmo totalidade nos partidos no sentido de janeiro, com uma data dominante que é 16 de janeiro." Há também, adiantou, os que preferem 9 e os que se inclinam para uma data mais tardia, 30.

Nestas primeiras declarações após receber os partidos em Belém na sequência da votação que recusou o Orçamento de Estado elaborado pelo governo de António Costa para 2022, o PR anunciou que conta falar ao país, para dar conhecimento da sua decisão e eventualmente anunciar a data das eleições, o mais tardar na quinta-feira, já que a reunião do Conselho de Estado, marcada para quarta-feira, pode prolongar-se até à noite.

"Tem sido tudo muito rápido neste processo, houve a preocupação de ser muito rápido", assegurou o Chefe de Estado, que lembrou ter havido já em democracia "sete dissoluções, com todos os presidentes."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em reação a uma pergunta sobre o momento de instabilidade na vida de alguns partidos - referindo sobretudo os casos do PSD e CDS/PP, nos quais há disputa interna para a liderança - o PR disse que "ninguém esperava o processo. A votação ocorreu como decorreu - e teve o epílogo que teve. O facto de coincidir ou não com o que estava marcado ou a decorrer na vida interna dos partidos é uma coincidência. Penso que os deputados quando votaram na Assembleia da República não estavam a pensar nisso. O que importa é o interesse nacional. O PR tem de olhar é para o interesse nacional. O que se pensa é no país, não nas suscetibilidades, mal estaria eu."

Frisando considerar muito grave "o chumbo de um orçamento pela primeira vez numa democracia portuguesa num momento de crise, à saída de uma pandemia e no início de um processo de recuperação económica e social", e repetindo que "até ao último momento houve esperança", Marcelo Rebelo de Sousa admitiu existirem outras alternativas além da dissolução, mas que não são tão "positivas".

"Tudo é uma hipótese até ser tomada a decisão. Mas tive ocasião de dizer que as outras alternativas não pareciam tão positivas como essa [a dissolução]. Porque essa no fundo é devolver ao povo a decisão. Com uma preocupação que é não deixar haver um distanciamento entre o povo e os seus representantes. Isso é muito importante."

Foi ainda reconhecida pelo Presidente a necessidade de existir ainda tempo para o parlamento aprovar alguns diplomas: "A Assembleia pretende votar uma série de leis antes da formalização da dissolução - se for caso disso. Há uma série de normas internacionais europeias, diretivas, que têm prazos limitados, sob pena de incumprimento, para serem aprovadas, e algumas leis que o governo considera fundamental serem aprovadas."