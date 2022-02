António Costa: "Ainda não tenho estrutura definitiva do Governo"

Antes de ouvir representantes de vários setores da sociedade civil e também dos partidos políticos com representação parlamentar à exceção do Chega, António Costa admitiu à entrada para o Palácio do Governo que ainda não tem "estrutura definitiva do Governo".

"Só dia 23 é que é possível dar posse ao novo Governo. Até lá vão circulando especulações. No início da semana passada o meu gabinete disse que não vale a pena fazer notícias com base em fontes que não eu próprio e o eu gabinete. Farei todos os convites nas vésperas de dia 23. Ainda não tenho estrutura definitiva do Governo", afirmou o primeiro-ministro, recuperado de covid-19.

Já o programa do novo Governo será bastante idêntico ao programa eleitoral do Partido Socialista para as eleições legislativas de 30 de janeiro. "A nossa tradição é transformar em programa do Governo o programa eleitoral, mas é normal que haja lacunas e que seja possível integrar sugestões de outras forças. O programa do Governo vai ser, de uma forma geral, o programa eleitoral do Partido Socialista", frisou, salientando a "urgência de não perder tempo no PRR".

Sobre um eventual regresso dos debates quinzenais, António Costa não fechou a porta a essa possibilidade, mas realçou que "o problema não é a periodicidade mas sim o modelo".

"Estarei sempre disponível para ir à Assembleia da República. Debates quinzenais foram introduzidos no tempo de José Sócrates e terminaram na legislatura anterior. O problema não é a periodicidade mas sim o modelo. O modelo não estava desenhado para fiscalização do Governo mas sim para duelos pessoais, para degradar relações e servir de sketches para a televisão. Se o debate for diário, lá estarei todos os dias. Se o debate for semanal, lá estarei todas as semanas", explicou.

A audição desta quarta-feira aos partidos está a ser marcada pela exclusão do Chega, com o qual o primeiro-ministro diz que não existe "convergência nenhuma". Por outro lado, recordou que, para controlar a pandemia, ouviu sempre o partido de André Ventura.

Acerca da pandemia de covid-19 e eventuais alterações das medidas em vigor, António Costa revelou que o Governo vai ouvir os especialistas no final desta semana ou no início da próxima semana e que espera marcar em breve uma nova reunião no Infarmed.

O PS venceu com maioria absoluta as legislativas antecipadas de 30 de janeiro, em que obteve 41,7% dos votos e 117 dos 230 deputados em território nacional -- faltando ainda atribuir os quatro mandatos dos círculos da emigração.

O artigo 187.ª da Constituição da República Portuguesa estabelece que "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".

António Costa é primeiro-ministro desde novembro de 2015 e irá formar o seu terceiro executivo, que será o XXIII Governo Constitucional.