Marcelo admite requisição aos privados. Hospital de campanha abre em Lisboa

Está a decorrer aquele que é o derradeiro debate entre os candidatos às eleições presidencias de domingo, uma iniciativa conjunta dsa TSF, Rádio Renascença e Antena1. Por sorteio, o primeiro a intervir é Tiago Mayan Gonçalves e é pela pandemia que se inicia o debate. O candidato da Iniciativa Liberal aponta ao Governo: "Estamos há dois meses em estado de emergência e chegámos a este ponto, não foi por falta de estado de emergência". Mayan acusa o Executivo de António Costa de ter uma "abordagem totalmente errática, há uma tômbola de exceções, ninguém percebe quais e porquê". "O Governo tem de definir quais são, transmiti-las claramente e assumir a responsabilidade por cada uma",

Vitorino Silva diz-se o candidato "mais povo" entre os seis presentes - André Ventura não marca presença neste debate por "razões de agenda", segundo afirmou - e acrescenta que só saiu para o debate e voltará para casa a seguir - "Se pedem ao povo para estar em casa, eu faço campanha em casa",

João Ferreira, do PCP, diz recusar a "dicotomia entre saúde e a economia" - "O povo não está em casa, há muito povo que esta a trabalhar todos os dias". O candidato presidencial diz que é preciso apostar na prevenção e tomar medidas como o reforço das equipas de rastreio. "Além das medidas de prevenção é necessário cuidar dos hospitais, do reforço das unidades de saúdfe, reforçar os ciuidados intensivios com mais 400 camas, isso está previsto no Orçamento do Estado".

Questionada sobre o que faria diferente na gestão da pandemia, Ana Gomes diz que "não banalizaria o estado de emergência". "Pelo transito na cidade de Lisboa muita gente não está a perceber que estamos na situação limite", diz a candidata presidencial, que defende que o Presidente da República deveria ter "reforçado a mão do Governo na negociação" com o setor privado o que, aponta, Marcelo Rebelo de Sousa não fez.

Na resposta, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a "capacidade dos privados também está, neste momento, no limite" e que não houve até agora requisição civil, mas "se for necessário será feito".

Marcelo fala em 700 a 800 internados em Unidades de Cuidados Intensivos no final desta semana e cinco mil internados nos hospitais. E diz que vai abrir um novo hospital de campanha em Lisboa, na Cidade Universitária, apontando também a possibilidade de recurso aos hospitais militares.

Sobre os lares, o recandidato presidencial lembra que não tiveram "os surtos mais graves na primeira fase, mas tiveram no verão, de uma forma brutal, e com problemas de articulação entre a Saúde e o Trabalho".

Questionado sobre o que deve decidir o Governo no Conselho de Ministros, e se deve apertar as restrições, Marcelo não responde diretamente à questão., afirmando que o Executivo "tem tentado fazer um equilibrio entre a situação económica e social e a saúde".

Pelo meio, Marisa Matias fala no momento "mais difícil desde que a pandemia começou", para o qual é preciso mobilizar todos os meios. E deixa uma farpa ao ausente André Ventura, dizendo que há candidatos que preferem "esconder-se" para não dar explicações sobfre ajuntamentos que contrariam as indicações da Direção-Geral de Saúde, uma referência ao jantar do candidato do Chega em Braga.

Os poderes presidenciais: a ronda do 'todos contra Marcelo"

À segunda ronda, centrada no papel do Presidente da República, sobem de tom as críticas à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos cinco anos. Marisa Matias diz que o chefe de Estado contribuiu para "manter bloqueios", Vitorino Silva pede "mais resguardo" à primeira figura do Estado. Tiago Mayan acusa Marcelo de ter servido "de porta-voz das narrativas do Governo" ou pelo silêncio ou usando a "palavra como amparo desculpabilização" do Executivo. a adesão às posições do Governo, diz Mayan, levou a "enormes desequilíbrios no regular funcionamento das instituições".

Para João Ferreira a questão está na forma como se exercem os poderes presidenciais: "Houve promulgações e vetos que não defenderam o direito ao trabalho, não defenderam o Serviço Nacional de Saúde".

Ana Gomes sublinha o "poder da palavra" do Presidente da República, defendendo que Marcelo não fez o suficiente em áreas como as Forças Armadas ou a Justiça. Outro exemplo que Ana Gomes volta a apontar é o do governo dos Açores, com o apoio do Chega.

Marcelo não responde às crítiticas e enuncia aquelas que serão as suas prioridades num próximo mandato, a começar pela pandemia, o tema prioritário, que deve continuar a ser alvo de diálogo entre o Presidente, o Governo e a Assembleia da República. Em segundo lugar surge a execução do Orçamento do Estado, nomeadamente no que se refere ao investimento na área da Saúde. O terceiro ponto elencado por Marcelo são os apoios à economia., com um alerta para a possibilidadade de os fundos europeus se atrasarem. O quarto ponto é a regionalização, com Marcelo a defender o referendo previsto na Constituição, dizendo que não criará obstáculos à realização da consulta popular. Ana Gomes contrapôe que o referendo é uma forma de "boicotar" a regionalização.

O pacto para a Justiça que ficou no papel

O debate entra no tema da Justiça e Ana Gomes diz que "esta foi uma matéria em que não vimos nada por parte do professor Marcelo Rebelo de Sousa". "Não basta fazer um discurso no início do ano judicial a defender um pacto para a Justiça que não valeu o papel em que foi escrito", critica a militante socialista e candidata presidencial. Defendendo que tem que haver uma "justiça exemplar para combater a corrupção", Ana Gomes diz que as organizações internacionais estimam que há "1000 milhões de euros por ano que que saem anualmente do erário português para offshores". E acrescenta que a "desconfiança das instituições é uma das razões para o crescimento de partidos populistas".

Para João Ferreira, o problema prioritário é que há uma "justiça para pobres e outra para ricos". Além do acesso, aponta também a necessidade de valorização de quem trabalha na Justiça e de mais meios para o setor. O candidato apoiado pelo PCP manifesta-se contra a figura da delação premiada.

O mesmo faz Marisa Matias, que evoca também o problema da morosidade da justiça, sobretudo em relação ao grande crime.

Marcelo admite que o pacto para a Justiça não saiu, em boa parte, do papel: "Os parceiros políticos não aplicaram muito esse pacto naquilo que era mais fácil aplicar". Marcelo defende que a criminalização do enriquecimento ilícito é constitucional.

Para Tiago Mayan o grande problema da Justiça em Portugal é a Justiça civil, um "dos grandes fatores para não haver investimento cá".

Aquele que é o derradeiro frente-a-frente entre os candidatos presidenciais é uma iniciativa conjunta da TSF, Rádio Renascença e Antena 1 - que estão a transmitir o debate em simultâneo - e é moderado por Judith Menezes e Sousa (TSF), Eunice Lourenço (Renascença) e Natália Carvalho (Antena 1).

