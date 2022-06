António Costa falha comemorações do 10 de Junho por "motivos de saúde"

O primeiro-ministro cancelou a sua participação nas comemorações do 10 de Junho em Braga e em Londres por motivos de saúde, entre sexta-feira e sábado, de acordo com um comunicado do gabinete de António Costa.

"O gabinete do primeiro-ministro informa que o primeiro-ministro não poderá estar presente nas Comemorações Oficiais do 10 de junho por motivos de saúde", refere o comunicado.

De acordo com a SIC Notícias, António Costa está com febre, mas já foi descartada a possibilidade de estar infetado com covid-19, uma vez que o teste deu negativo.

Fonte do executivo adiantou que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já foi informado sobre esta decisão, após "aconselhamento médico".

A mesma fonte acrescentou que o problema de saúde de António Costa "não é grave", mas já esteve na origem da opção tomada pelo primeiro-ministro, na quarta-feira, de cancelar a sua agenda na Feira da Agricultura de Santarém.

Na quarta-feira, ao início da tarde, António Costa tinha primeiro uma cerimónia de apresentação e contratualização de projetos de investigação sobre alterações climáticas, no auditório do CNEMA, e visitava depois a Feira da Agricultura.

No entanto, por recomendação médica, o primeiro-ministro cancelou a sua agenda e agora foi aconselhado a prolongar o seu "repouso" por mais alguns dias, o que o impede de cumprir o programa das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas primeiro em Braga, depois em Londres.

António Costa deveria chegar a Londres a meio da tarde de sexta-feira e logo a seguir, juntamente com o Presidente da República iria discursar perante representantes das comunidades portuguesas no Reino Unido.

No sábado, também com Marcelo Rebelo de Sousa, visitaria instituições de educação e de saúde em Londres, começando pela Escola Anglo Portuguesa.

Marcelo diz que "não é uma doença grave"

Entretanto, o Presidente da República já abordou a ausência do primeiro-ministro nas comemorações do 10 de Junho. Em Braga, onde se encontra em ações relacionadas com as cerimónias do Dia de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que o médico disse a António Costa que "precisaria de dois ou três dias para recuperar", ao mesmo tempo deixou uma garantia: "Não é uma doença grave mas está doente, portanto era uma insensatez vir para um grande esforço."

Marcelo acrescentou ainda que as comemorações significariam um grande esforço para o primeiro-ministro. "Amanhã o dia é muito intenso, com a cerimónia de manhã, depois a partida para Londres e o programa é muito pesado amanhã à tarde, noite e o dia seguinte todo. Portanto é prudente que o senhor primeiro-ministro ficasse a pousar e a recuperar", referiu, revelando que António Costa será substituído por um ministro.