Visita a Kiev de Montenegro tem “significado especial” e leva afeto e apoio

O primeiro-ministro afirmou que a visita deste sábado, 20 de dezembro, a Kiev, Ucrânia, tem "um significado especial", por se tratar de um país em guerra, e quer trazer "a expressão de um apoio" português desde o primeiro minuto e também afeto.Luís Montenegro falava aos jornalistas à chegada à estação ferroviária de Kiev, onde chegou pouco depois das 8:00 (6:00 em Lisboa), dois dias depois de um Conselho Europeu que aprovou um apoio de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia nos próximos dias."Esta visita é sobretudo a expressão - e não propriamente um anúncio - de um apoio que tem sido continuado desde o primeiro minuto em que a agressão injustificada, injusta da Rússia se iniciou, que Portugal tem estado ao lado da Ucrânia e dos ucranianos", afirmou.Montenegro admitiu que, apesar de já ter feito várias viagens neste ano e meio à frente do Governo PSD/CDS-PP, esta visita à Kiev tem "um significado muito especial por estarmos num país que foi agredido, está a ser agredido, invadido, está sob guerra"."Mais do que qualquer outro, está naturalmente mais carente da nossa solidariedade e da nossa proximidade, para não dizer mesmo do nosso afeto, é isso que nós também trazemos", afirmou.O primeiro-ministro português acrescentou que, nesta altura, "a Ucrânia precisa de apoio financeiro, não vale a pena ignorá-lo"."Portugal tem-no feito do ponto de vista bilateral, Portugal tem ajudado a Ucrânia em múltiplos programas da mais variada índole: do ponto de vista humanitário, do ponto de vista social, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, mas Portugal tem também uma relação que é uma relação de proximidade entre as nossas comunidades e os governos também têm a obrigação de representar e expressar pelo povo aquilo que o povo todo sente", afirmou.O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, chegou hoje de manhã a Kiev para uma visita de um dia à Ucrânia, que inclui uma reunião com o Presidente da República Volodymyr Zelensky.Esta é a primeira visita de Luís Montenegro à Ucrânia - país invadido pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 -, desde que chefia o Governo PSD/CDS-PP (abril de 2024) e acontece cerca de ano e meio depois de Zelensky ter estado em Portugal, em maio do ano passado.O líder do executivo português, acompanhado pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, viajou num comboio noturno para Kiev a partir da estação ferroviária de Medyka (Polónia), tendo desembarcado na estação ferroviária de Kiev às 08:13 (6:13 em Lisboa).Durante a sua presença na capital ucraniana, no plano institucional, além da reunião com Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro português terá também um encontro com a sua homóloga ucraniana, Yulia Svyrydenko, e com o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk.