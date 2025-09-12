Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ventura recandidata-se… ao Chega. E coloca-se à disposição dos militantes para Belém
MIGUEL A. LOPES/LUSA
Política

Ventura recandidata-se… ao Chega. E coloca-se à disposição dos militantes para Belém

Ventura assumiu que errou quando admitiu apoiar Gouveia e Melo e diz que sairá do Chega se este decidir manifestar apoio a Marques Mendes ou António José Seguro.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

André Ventura anunciou esta sexta-feira a recandidatura à presidência... do Chega. E, perante a ausência de um candidato a Belém em que o partido se reveja, colocou uma eventual candidatura presidencial nas mãos dos militantes.

Num discurso no arranque da reunião do Conselho Nacional do partido para análise e discussão sobre as eleições presidenciais, entre outros assuntos, assumiu que errou quando admitiu apoiar Gouveia e Melo e diz que sairá do Chega se este decidir manifestar apoio a Marques Mendes ou António José Seguro.

“Não entendo que seja o ideal ser candidato, não desejo estas eleições e entendo que o líder da oposição não deve ser candidato, mas entendo que não devemos ficar de fora destas eleições. Não vou virar a cara se o partido quiser”, frisou o líder do Chega, que assumiu o objetivo de o partido "estar na segunda volta".

Rui Moreira anuncia que não será candidato a Belém

“Se entenderem que devo ir, aqui estarei. Se entenderem que não devo ir, aqui estarei. Se entenderem que outro ou outra deverá ir, aqui estarei”, prosseguiu, acreditando que “fugir destas eleições é dizer que o sistema venceu”.

Ventura vincou que não quer "outro Marcelo Rebelo de Sousa", "um desastre para a nossa democracia", e traçou o perfil ideal do próximo Presidente da República: "Tem de encarnar o melhor do país.”

Citando Sá Carneiro para dizer que a “politica sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha”, apenas confirmou que, seja ou não candidato a Belém, vai recandidatar-se à presidência do Chega.

