Ventura recandidata-se… ao Chega. E coloca-se à disposição dos militantes para Belém

André Ventura anunciou esta sexta-feira a recandidatura à presidência... do Chega. E, perante a ausência de um candidato a Belém em que o partido se reveja, colocou uma eventual candidatura presidencial nas mãos dos militantes.Num discurso no arranque da reunião do Conselho Nacional do partido para análise e discussão sobre as eleições presidenciais, entre outros assuntos, assumiu que errou quando admitiu apoiar Gouveia e Melo e diz que sairá do Chega se este decidir manifestar apoio a Marques Mendes ou António José Seguro. “Não entendo que seja o ideal ser candidato, não desejo estas eleições e entendo que o líder da oposição não deve ser candidato, mas entendo que não devemos ficar de fora destas eleições. Não vou virar a cara se o partido quiser”, frisou o líder do Chega, que assumiu o objetivo de o partido "estar na segunda volta"..Rui Moreira anuncia que não será candidato a Belém. “Se entenderem que devo ir, aqui estarei. Se entenderem que não devo ir, aqui estarei. Se entenderem que outro ou outra deverá ir, aqui estarei”, prosseguiu, acreditando que “fugir destas eleições é dizer que o sistema venceu”.Ventura vincou que não quer "outro Marcelo Rebelo de Sousa", "um desastre para a nossa democracia", e traçou o perfil ideal do próximo Presidente da República: "Tem de encarnar o melhor do país.”Citando Sá Carneiro para dizer que a “politica sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha”, apenas confirmou que, seja ou não candidato a Belém, vai recandidatar-se à presidência do Chega.