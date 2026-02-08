André Ventura só subiu ao palanque depois das 22h30.
Política

Ventura cantou vitória sobre quem não estava no boletim de voto

Líder do Chega superou as projeções, com mais de 400 mil votos do que na primeira volta. “Vamos liderar a direita”, disse quem só discursou ao saber que superara a percentagem da AD nas legislativas.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
