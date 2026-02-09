Uma noite tão emotiva como rápida acabou com "20 anos de porrada"
Uma noite tão emotiva como rápida acabou com "20 anos de porrada"

Clareza da vitória espoletou festa logo a partir das 20.00 horas e reuniu três vezes mais apoiantes do que na da 1.ª volta. José Luís Carneiro foi às Caldas festejar percurso sem altas patentes do PS.
