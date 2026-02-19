Política

Montenegro afasta necessidade de Orçamento Retificativo que o PS se oferece para aprovar no debate quinzenal

Luís Montenegro enfrenta o Parlamento pela primeira vez desde os impactos do mau tempo que assolou o País e da demissão da ministra da Administração Interna.
Luís Montenegro compareceu ao debate quinzenal após dois adiamentos.

Relatório sobre o SIRESP está pronto, anuncia Montenegro

"Começar o diálogo por dizer que o nosso modelo está esgotado e que devíamos seguir o seu é um diálogo que me parece envenenado", reagiu Montenegro à intervenção de Mariana Leitão.

O primeiro-ministro anunciou que o "relatório sobre o SIRESP está finalmente pronto" e a intenção é "promovermos a reforma que se impõe para termos garantias de funcionamento em todas as circunstâncias".

Quanto à lei da proteção civil, "fruto das circunstâncias políticas do ano passado e eventos de grande dimensão no verão (incêndios) e agora tempestades, esse trabalho não está ainda concluído". "Esperamos poder fazê-lo a seguir a época de incêndios", anunciou.

Mariana Leitão fala em "modelo de governação esgotado"

Mariana Leitão também incide sobre o tema do SIRESP e pergunta sobre conclusões do grupo de trabalho criado sobre o funcionamento do sistema de comunicações de emergência. "De catástrofe em catástrofe continuamos a discutir o SIRESP", apontou a liberal, que confrontou ainda o Governo com o atraso em reformas prometidas na Proteção Civil: "Disse que em janeiro que nova lei de proteção civil estava pronta e iria entrar em vigor neste ano. Onde está? Disse também que até final do ano passado ia apresentar a revisão da lei orgânica da autoridade nacional de emergência e proteção civil. Está feita?"

A líder da IL criticou depois nomeações políticas para cargos técnicos. "Crises desta dimensão não se gerem com improviso e nomeações partidárias. Está disponível para acabar com nomeações partidárias e fazer concursos sérios para estruturas técnicas? Quando o próximo verão chegar, quando próximo inverno chegar, o que estará realmente diferente no funcionamento do Estado?"

Mariana Leitão concluiu que o modelo de governação deste executivo "está esgotado por falta de visão de futuro". "Vive do anúncio e da compensação, não da reforma e da prevenção. Está mais preocupado em governar para dar resposta aos títulos de jornais e não para preparar Portugal para os desafios do presente e do futuro."

E deixou essa pergunta a Montenegro: "Está disposto a admitir que o seu modelo está esgotado e está ou não disponível a um diálogo para preparar Portugal para o futuro?"

Versão inicial do PTRR apresentada amanhã

Na resposta à IL, Montenegro lembrou que "há 9000 clientes sem eletricidade, 6000 dos quais nas zonas mais afetadas - estamos a falar das situações mais graves". E sublinhou que não pode comprometer-se com datas para a resolução definitiva desses problemas: "O esforço que está a ser feito é total, até para que haja outro tipo de resposta enquanto não há reposição da normalidade, nomeadamente geradores. Não consigo dar uma data exata. O que posso garantir é que tudo está a ser feito."

E explicou a diferença entre os apoios para os concelhos em situação de calamidade e os apoios para outros territórios também afetados pelo mau tempo.

"A definição de um perímetro de calamidade teve como consequência uma resposta mais ágil, convocação de meios para fazer face às situações mais graves. Essa legislação contempla um conjunto de apoios imediatos para aquela situação. Agora, fruto de reconhecimento de outros prejuízos danos muitos similares, estamos a fazer esse levantamento para alargar a outras situações. A diferença é que nesse perímetro basta estar no perímetro para ter acesso a esses apoios, fora desse perímetro é preciso fazer prova da similitude de danos", descreveu Luís Montenegro.

O primeiro-ministro anunciou ainda que será "apresentada amanhã a versão inicial do nosso PTRR". Que será "apresentada aos partidos com representação parlamentar na próxima semana."

IL pergunta quanto tempo vai durar o PTRR

Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, começou por falar em "episódios que mudam, mas sensação mantém-se: o Estado chega sempre tarde e más horas nos momentos críticos."

Lembrou que "há pessoas que continuam sem serviços básicos". E perguntou: "Quanto mais tempo as pessoas vão ter de esperar por água, eletricidade, comunicações, para regressar a uma vida minimamente normal?"

A líder da IL também questionou o PM sobre os apoios prometidos. "Quanto a apoios, apesar de dizer que os municípios que não foram abrangidos por situação de calamidade vão ter na mesma acesso a apoios e medida excecionais, os relatos que temos tido desses municípios é que empresas e cidadãos esbarram na falta de acesso a apoios por não ter sido decretado essa situação de calamidade. Em que é que ficamos?"

E pediu informações concretas sobre o PTRR, o tal novo plano de recuperação e resiliência exclusivamente português, anunciado pelo primeiro-ministro para a recuperação do país após esta crise provocada pelo mau tempo.

"Quanto ao PTRR, apresentou uma marca, uma espécie de branding, mas ninguém sabe em que consiste, quem vai apoiar, sobre que infraestruturas críticas vai incidir, que municípios vão ter direito, qual valor alocada, como se vai financiar e de quem vai ser a tutela. Quanto tempo vai durar o PTRR?"

Carneiro oferece votos do PS para Orçamento Retificativo, mas Montenegro diz que "ainda não há justificação"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, confirmou que o seu grupo parlamentar está disponível para a aprovação de um Orçamento Retificativo que permita fazer face aos efeitos do mau tempo, colocando como condição o acompanhamento mensal da execução pela Assembleia da República, mas ouviu o primeiro-ministro responder que o Governo ainda não considera necessário recorrer a esse instrumento.

"Ainda não encontrámos nenhuma justificação para avançar com um Orçamento Retificativo. Acaso possamos concluir da sua necessidade, iremos estabelecer diálogo político para a sua viabilização", respondeu Luís Montenegro, acrescentando que o PTRR, "programa verdadeiramente nacional" com que o Governo pretende responder aos estragos provocados pelas tempestades que assolaram Portugal, prevê uma comissão parlamentar eventual para o seu acompanhamento.

Logo no início da sua intervenção, o líder socialista disse que "o Governo chegou tarde e a más horas na prevencção e na resposta à urgência e à emergência que se abateu sobre as populações", mas deixou a promessa de "não fazer ao primeiro-ministro de hoje aquilo que no passado ele fez ao primeiro-ministro de então", garantindo que "não faremos da tragédia instumento de luta político-partidária".

José Luís Carneiro perguntou porque ainda não foram analisadas algumas candidaturas a apoios relativos aos incêndios de 2025, ouvindo de Luís Montenegro que "alguns municípios não têm tido capacidade de resposta". Mas o primeiro-ministro também responsabilizou a "aliança entre os dois maiores partidos da oposição", por terem modificado regras das candidaturas, no que disse ser a "consequência da vertigem que alguns partidos têm de querer governar a partir do Parlamento".

O secretário-geral do PS disse que ficaria bem ao primeiro-ministro admitir que "herdou um edifício normativo que vem de Pedrógão Grande e da covid-19", acrescentando que Montenegro falhou aos "deveres fundamentais que a Lei de Bases de Proteção Civil estabelece e consagra", enumerando o que disse serem falhar nos princípios da prevenção, precaução, coordenação, cooperação, comando único e informação. "Se o Governo não tivesse falhado, seria injustificável a demissão da ministra da Administração Interna", afirmou, perguntando o que levou o Governo a demorar cinco dias a convocar a Comissão Nacional de Emergência e Proteção Civil e a determinar o plano de emergência e proteção civil, bem como a não ter ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que José Luís Carneiro defendeu possibilitar acesso das populações a geradores e abrigos de emergência.

Luís Montenegro optou pela ironia ao responder ao líder socialista. "Não posso deixar de dizer que o deputado não disfarça as saudades de ser ministro da Administração Interna. Mas ter saudades não significa ser um bom ministro", disse, alegando que não houve demoras com impacto na resposta do Estado ao mau tempo, na medida em que os ministros estavam coordenados. "Queria mais burocracia e reuniões? Estive lá no primeiro-dia, às três da tarde", referiu, voltando a defender que "foi tudo feito para antecipar aquilo que era antecipável".

Por seu lado, José Luís Carneiro defendeu que "este não é um Governo para tempos difíceis", invocando as falhas nos incêndios florestais e aquando do apagão da rede elétrica. Mas voltou a dizer que o PS pretende cooperar com o Executivo, perguntando se mais municípios poderão ter as mesmas condições daqueles que foram incluídos no estado de calamidade. A isto, Luís Montenegro respondeu que "o estado de calamidade terminou" e que os mecanismos de recuperação e reconstrução do PTRR serão aplicados em todo o território.

José Luís Carneiro terminou a dizer que "era tempo de o Governo assegurar um dos pilares fundamentais da soberania do Estado", apresentando o nome de quem irá substituir Maria Lúcia Amaral, que terá pedido a demissão logo no início deste mês. O primeiro-ministro respondeu apenas que, "no nosso sistema político-constitucional, tem a obrigação de fazer a apresentação do nome ao Presidente da República".

Montenegro defende funcionamento do SIRESP durante o mau tempo

André Ventura insistiu na questão do SIRESP: "Falhou ou não falhou? Pusemos 700 milhões de euros no SIRESP. Porque é que o SIRESP não funcionou?"

Montenegro respondeu acusando Ventura de se preparar mal e defendendo a prestação do SIRESP nesta crise do mau tempo: "Não me vai levar a mal, mas tem que se preparar melhor. Não sabe o que está a dizer. O SIRESP foi em muitos casos a única forma de comunicação que subsistiu. Foi a única que valeu a populações e autarcas. Por isso é que no futuro, para além de todas as juntas de freguesia terem de estar dotadas de gerador, terão também uma linha telefónica ligada ao SIRESP."

Ventura não desarmou no tema: "SIRESP falhou de forma pontual num sítio ou noutro? Tivemos locais 30 horas sem SIRESP. Tenha vergonha".

Sobre o facto de alguns concelhos não terem sido incluídos na situação de calamidade, Montenegro respondeu: "Já disse aqui que será aplicado o plano PTRR a todo o território, ninguém será deixado para trás."

"O senhor deputado não é sério", exaltou-se Montenegro

Na resposta, o primeiro-ministro acusou Ventura de falta de seriedade no debate político. "O momento e o assunto em causa mereciam mais seriedade da sua parte. Acho deplorável que diga que houve pessoas que morreram a consertar os seus telhados por responsabilidade o Estado. Não diga isso, isso é mentira. Se quer ter algum dia alguma responsabilidade, seja pelo menos sério consigo próprio", afirmou para o líder do Chega.

"Se o que quer é mandar larachas para o ar, está no bom caminho. Se quer ter atitude de responsabilidade e respeitar o apoio que tem hoje e poderá ter amanhã dos portugueses, seja sério", continuou, para depois responder diretamente às questões de Ventura.

"Não havia mecanismos europeus para acionar. Mecanismo europeu de proteção civil? Diga aqui e agora o que faltou na resposta para que fosse esse mecanismo a suprir essa falha. Seria o mecanismo europeu que iria arranjar os telhados daqueles que ficaram sem telhado nas horas seguintes? Isso não é sério, senhor deputado", voltou a dizer, em tom exaltado.

Quanto aos militares "tiveram 48 mil empenhamentos nas últimas semanas, mais do que tiveram as Forças Armadas em todos os cinco anos anteriores em Portugal", disse o primeiro- ministro.

Tensão entre bancadas do PSD e do Chega obrigam Aguiar-Branco a pedir ordem

A segunda intervenção de Ventura ficou marcada por vários momentos mais quentes na interação entre a bancada do Chega e do PSD, que levou mesmo o presidente da Assembleia da República a ter de interromper um par de vezes para pedir ordem.

Ventura jogou ao ataque, com habitualmente: "Consegue dizer aqui que Governo teve uma boa resposta? Depois de morrerem pessoas a reparar telhados porque o seu Governo foi de extrema incompetência e pessoas morreram a substituir o Estado?"

Esta intervenção levou então reações da bancada do PSD e pedidos de Ventura a Aguiar Branco para meter ordem no debate. "Dão o pior exemplo a esta casa, vocês", disse o líder do Chega, provocando reação geral no hemiciclo.

Retomado o debate, disparou de rajada várias perguntas ao primeiro-ministro: "Porque é que os militares só entraram no terreno quando já deviam ter entrado antes? Porque é que o SIRESP voltou a falhar? Porque é que não acionou mecanismos europeus antes?"

E concluiu "Enquanto pessoas morriam a arranjar telhados, os senhores deviam ter mexido o Estado. É culpa vossa também."

Sucessor de Maria Lúcia Amaral será conhecido na próxima semana, diz o primeiro-ministro

Na resposta a Ventura, Montenegro anunciou que o sucessor ou sucessora de Maria Lúcia Amaral será conhecido na próxima semana. "Na próxima semana Governo terá composição restabelecida com proposta que farei ao PR de novo nome para o ministério da Administração Interna", afirmou o primeiro-ministro.

Montenegro criticou a intervenção de Ventura sobre a resposta à crise do mau tempo. "Atira um fogacho para o ar , mas depois desvia atenção para tudo e não concretiza o seu fogacho. Disse que o Governo falhou, mas não disse concretamente onde é que o Governo falhou", começou por atirar o PM, para depois acrescentar: "Quem falhou foi o sr deputado que não foi capaz de dizer que perante um fenómeno que não era totalmente antecipável, Proteção Civil acionou mecanismo para responder na primeira hora. E que o Governo entrou em prontidão máxima desde as 8h30 da manhã de 28 janeiro, acionando célula de crise a comunicando pela minha voz logo às 9h30. Tivemos três secretários de Estado no território logo nesse dia. As primeiras medidas no Conselho de Ministros logo no dia seguinte e eu próprio fui para o terreno nesse dia. Onde é que falhou o Governo?", interrogou Montenegro para o líder do Chega.

Também não deixou sem resposta a questão das nomeações: "São importantes, não digo que não devam ser escrutinadas. Essas e as do Chega, e temos sabido de muitas nos últimos tempos. Cada vez mais."

"Já tem ministro da Administração Interna?", questiona Ventura

O primeiro partido a intervir no debate foi o Chega, com o seu líder, André Ventura, a começar por dizer que o Governo "falhou redondamente na gestão desta crise", incapaz de responder "às necessidades mais urgentes das pessoas".

Deu o exemplo de declarações polémicas do ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, "que disse às pessoas para usarem o salário do mês anterior para resolver os problemas mais urgentes", e criticou nomeações polémicas conhecidas nas últimas semanas - "nomearam um enfermeiro para as energias e ainda nomearam um estagiário como chefe de gabinete que acontece ser irmão do seu chefe de gabinete".

Mas a pergunta que Ventura tinha preparada era sobre a demissão e respetiva sucessão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que se demitiu durante a crise da respota aos estragos do mau tempo.

"Apesar de esta bancada lhe ter dito três semanas antes que MAI não tinha condições de continuar no cargo, pois insistiu que ela devia continuar no cargo. Isso já não é só incompetência da ministra, que já não está aqui, é sua incompetência na gestão do problema. Não conseguiu demitir a tempo, mas que consiga pelo menos nomear a tempo. Já tem ministro da Administração Interna?"

Montenengro diz que "estão todos convocados" para a resposta à crise

O primeiro-ministro Luís Montenegro iniciou a sua intervenção com o rescaldo de uma "sucessão de eventos meteorológicos extremos e sem precedentes", que assolaram Portugal durante duas semanas e meia.

"Recai sobre o Governo a responsabilidade de resolver os problemas das pessoas com rapidez, com eficácia, com resultados que façam a diferença na vida de quem foi afetado", disse Montenegro, defendendo que o Governo esteve no terreno "desde a primeira hora".

Sobre o fornecimento de energia, destacou a reposição a mais de um milhão de utilizadores, admitindo que "persistem nove mil com situações mais complexas". "Compreendemos a frustração", disse, garantindo que "não vamos deixar ninguém paa trás".

Um desafio excecional exigiu medidas excecionais", disse o primeiro-ministro, para quem foram adotadas "medidas sem precedente na celeridade, no impacto e na abrangência", num pacote que no início ascendia a 2,5 mil milhões de euros, mas que já subiu para 3,5 mil milhões.

Desfilando os números dos apoios aos afetados pelos efeitos do mau tempo, tanto a famílias quanto a empresas, Montenegro disse que "nunca o país cortou tanto na burocracia". Nesse sentido, disse que o controlo administrativo prévio foi substituído por verificação a posteriori, "tentando conciliar confiança com responsabilização".

"O Estado nunca faz tudo de forma perfeita, mas a verdade é que nunca respondeu com esta rapidez e eficácia perante uma catástrofe", assegurou o primeiro-ministro, acrescentando que a comparação com situações semelhantes, dentro e fora de Portugal, "é capaz de o evidenciar".

O primeiro-ministro disse os estragos verificados em diversas partes do território nacional impõem uma "recuperação longa e exigente, que não deve significar mera reparação". E, nesse sentido, disse que o Conselho de Ministros desta sexta-feira irá aprovar as linhas gerais do Portugal PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, procurando também preparar o país para novos fenómenos meteorológicos extremos, que possa abranger a reforma do INEM e da Proteção Civil.

Luís Montenegro disse que na próxima semana os partidos, os parceiros sociais, a academia e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da República eleito, António José Seguro, serão chamados a contribuir para esse esforço. "Estamos todos convocados e este desafio coletivo representa uma responsabilidade partilhada, que coincide com uma nova fase do ciclo político, com um horizonte de três anos e meio sem eleições nacionais e o Presidente da República empossado", concluiu

Montenegro no Parlamento: resposta ao mau tempo e sucessão de ministra na agenda

Nove dias depois da demissão de Maria Lúcia Amaral, ministra da Administração Interna, Luís Montenegro irá ao Parlamento para um debate que se perspetiva quente, com lanças apontadas vindas de toda a oposição. O debate quinzenal da semana transata foi adiado devido à situação de calamidade que o País atravessou por causa do mau tempo. Inicialmente adiado para sexta-feira dia 13, acabou por ser reagendado para esta quinta-feira. 

O líder do Chega desafiou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a anunciar o novo responsável pelo Ministério da Administração Interna no debate quinzenal. “Esperamos que às três da tarde haja novo ministro”, disse Ventura, que defendeu ser “importante que haja alguém para gerir a pasta”, tendo em conta as necessidades de mobilização de meios e canalização de apoios. 

Este será também o primeiro debate quinzenal após a eleição do novo Presidente da República, o antigo secretário-geral do PS António José Seguro, que venceu com 66,83% (e mais de 3,5 milhões de votos) na segunda volta, contra André Ventura, que obteve com 33,17% (1,7 milhões).

Saiu a ministra, mas a tempestade vai dominar o debate com Montenegro
