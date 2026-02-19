Montenegro afasta necessidade de Orçamento Retificativo que o PS se oferece para aprovar no debate quinzenal

"Começar o diálogo por dizer que o nosso modelo está esgotado e que devíamos seguir o seu é um diálogo que me parece envenenado", reagiu Montenegro à intervenção de Mariana Leitão.O primeiro-ministro anunciou que o "relatório sobre o SIRESP está finalmente pronto" e a intenção é "promovermos a reforma que se impõe para termos garantias de funcionamento em todas as circunstâncias".Quanto à lei da proteção civil, "fruto das circunstâncias políticas do ano passado e eventos de grande dimensão no verão (incêndios) e agora tempestades, esse trabalho não está ainda concluído". "Esperamos poder fazê-lo a seguir a época de incêndios", anunciou.