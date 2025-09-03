Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sócrates volta esta quinta-feira a ser ouvido no julgamento da Operação Marquês, onde é figura central.
Sócrates volta esta quinta-feira a ser ouvido no julgamento da Operação Marquês, onde é figura central.Foto: Leonardo Negrão
Sócrates acusa MP de “pornografia” por querer ouvir escutas sobre Angola e não só

O antigo primeiro-ministro foi escrutinado pelo Ministério Público sobre as ligações do Grupo Lena, e o seu alegado favorecimento, que envolve Angola e Venezuela.
