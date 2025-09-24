Rui Rocha vê “Governo precocemente esgotado”

Rui Rocha, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Braga e ex-presidente do partido, agora liderado por Mariana Leitão, continua a seguir com atenção a política nacional e, em conversa com o DN, não se imiscui de avaliar o Governo de Luís Montenegro. “Em muitas áreas, o país está pior do que estava com António Costa. É uma crítica veemente que faço. Se olharmos para a Saúde, as coisas não estão melhor, diria que em algumas dimensões estão a piorar. Na habitação, o problema está claramente pior com a AD. O problema começou com a governação de António Costa, mas as medidas da AD, do lado da procura, não foram acompanhadas por medidas do lado da oferta, nomeadamente na descida do IVA, que nos parece absolutamente determinante. Por isso, temos preços a subir nos últimos trimestres em ordens de 7%. A economia continua com níveis de crescimento muito abaixo das promessas da AD e muito alinhadas com aquilo que era o crescimento de António Costa”, enumera o ex-presidente da IL, que afirma até que “o tempo para Luís Montenegro mostrar serviço está a esgotar-se”, que “o estado de graça acabou com o caso da Spinumviva” e que se nota que o “Governo está precocemente esgotado”, o que, segundo Rui Rocha, leva “a um posicionamento de oposição” da IL.Ao anteprojeto de lei laboral, com facilitação de despedimentos por justa causa e aumento dos períodos para contratos a termo, Rui Rocha afirma que Portugal “necessita de maior flexibilização pela rigidez da lei”, valoriza a “intenção positiva”, mas refere que as imposições de restrições na “amamentação são más medidas”, preferindo, portanto, ver o documento mais à frente.Mariana Leitão substituiu Rui Rocha, que decidiu sair após as últimas Legislativas apesar de crescer nas urnas. O antigo presidente vê na nova líder, em comparação consigo, “mais ímpeto reformista e de exigência nessas reformas, que se vê na legislação laboral”, embora diga ser “cedo para esperar que a liderança se possa afirmar com a sua marca.”A Iniciativa Liberal terá perto de um terço das candidaturas autárquicas em coligação com o PSD. Rui Rocha admite que “seria desejável mais candidaturas próprias”, mas assume “parte da responsabilidade, porque muitos processos estavam em curso”, referindo que “não subscreveria a coligação a Gaia”, mas que só fazia sentido ter candidatos próprios “quando apresentassem soluções.” Por ter tido papel na definição das Autárquicas da IL, Rocha entende que Mariana Leitão “está isenta” de um possível primeiro teste a “uma liderança que precisa de tempo.”Em final de conversa com o DN, o bracarense confia em Cotrim de Figueiredo nas Presidenciais. “Na história, no PCP, por exemplo, foram promovidas candidaturas cujo objetivo não era chegar ao final. Isso seria impensável na IL e num candidato como o João. É apoiado pela IL, mas é uma candidatura mais abrangente do que o nosso espaço político e terá um excelente resultado nas Presidenciais. Há uma possibilidade clara de discutir uma passagem à segunda volta”, diz em apoio a Cotrim. .Rui Rocha é o candidato à Câmara de Braga pela Iniciativa Liberal.Rui Rocha demite-se da liderança da Iniciativa Liberal