Reunião em Queluz teve o PTRR como grande destaque, mas Seguro abordou parâmetros do longo prazo económico português.
Gerardo Santos
Política

Reunião de Seguro e Montenegro teve pontes na economia

Durou 2h40 o primeiro encontro entre o primeiro-ministro e o novo Presidente. O PTRR foi tema central e o social-democrata validou contributos. Seguro usará Presidências abertas com foco económico.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Alterações climáticas
Luís Montenegro
Economia
Presidente da República
António José Seguro
Reunião
edição impressa
PTRR
Presidências abertas
Desenvolvimento local
autonomia energética

