TIAGO PETINGA/LUSA
Política

Reconhecimento da Palestina sem obstáculos. Rangel promete novidades na próxima semana

Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que terá, juntamente com o primeiro-ministro, de falar uma vez mais com o presidente da República.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, afirmou esta segunda-feira, 15 de setembro, em Londres, não ter identificado qualquer obstáculo ao reconhecimento por Portugal da Palestina como Estado e prometeu novidades para a próxima semana.

"Neste momento está concluído o processo de audição dos grupos parlamentares na Assembleia da República. Terei ainda que falar mais uma vez, eu e o senhor primeiro-ministro, com o senhor Presidente da República", afirmou, após um encontro com a homóloga britânica, Yvette Cooper. 

Rangel adiantou que "até agora não há nenhum facto que vá interferir nesse caminho para o reconhecimento", referindo que "o processo está em andamento e terá desenvolvimentos para a semana".

