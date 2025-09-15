Reconhecimento da Palestina sem obstáculos. Rangel promete novidades na próxima semana

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, afirmou esta segunda-feira, 15 de setembro, em Londres, não ter identificado qualquer obstáculo ao reconhecimento por Portugal da Palestina como Estado e prometeu novidades para a próxima semana."Neste momento está concluído o processo de audição dos grupos parlamentares na Assembleia da República. Terei ainda que falar mais uma vez, eu e o senhor primeiro-ministro, com o senhor Presidente da República", afirmou, após um encontro com a homóloga britânica, Yvette Cooper. Rangel adiantou que "até agora não há nenhum facto que vá interferir nesse caminho para o reconhecimento", referindo que "o processo está em andamento e terá desenvolvimentos para a semana"..Embaixador israelita critica reconhecimento português da Palestina