Quem ganhou e quem perdeu nas eleições autárquicas deste século

2021Moedas foi a surpresa da noiteAs ligeiras melhoras do centro-direita foram exponenciadas pela vitória de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa, que pôs fim a 14 anos de governação socialista na capital. Também Coimbra e Funchal deixaram de ser autarquias do PS, que ainda assim manteve clara vantagem no mapa e viu Ricardo Leão conquistar Loures aos comunistas.PS 148 + 1 em coligação = 149PSD 73 + 41 em coligação com CDS + 1 em coligação com outros = 115CDU 19Movimentos de cidadãos 19CDS 6Juntos pelo Povo 1Mudanças em capitais de distrito e principais autarquiasLisboaEra PSPassou a ser PSD+CDS+OutrosCoimbraEra PSPassou a ser PSD+CDS+OutrosGuardaEra PSDPassou a ser Movimento de CidadãosPortalegreEra Movimento de CidadãosPassou a ser PSD+CDSFunchalEra PS+OutrosPassou a ser PSD+CDSLouresEra CDUPassou a ser PS2017Avanços socialistas na Margem SulAlmada e Barreiro passaram a ser autarquias socialistas, tal como Beja, numa nova quebra na hegemonia comunista a sul do Tejo. Foi também o ano do regresso de Isaltino Morais, à frente de um movimento de cidadãos que derrotou o do seu antigo delfim, Paulo Vistas.PS 159 + 2 em coligação = 161PSD 79 + 19 em coligação com CDS = 98CDU 24Movimentos de cidadãos 17CDS 6JPP 1Nós Cidadãos 1Mudanças em capitais de distrito e principais autarquiasBejaEra CDUPassou a ser PSOeirasEra Movimento de cidadãosPassou a ser Movimentos de cidadãosAlmadaEra CDUPassou a ser PSBarreiroEra CDUPassou a ser PS2013Socialistas passam para a liderança numa noite de incertezasEm tempos de troika, o centro-direita sofreu um revés esperado, e o PSD ficou sem a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O movimento de cidadãos de Rui Moreira conquistou a Câmara do Porto, numa das derrotas mais pesadas para os partidos que sustentavam o Governo de Passos Coelho, tal como Sintra, Vila Nova de Gaia e Coimbra, que passaram a ter gestão socialista. Mas o PS perdeu Évora e Beja para a CDU, que recuperou no número de presidências.PS 149 + 1 em coligação = 150PSD 86 + 19 em coligação com CDS + 1 em coligação com Outros = 106CDU 34Movimentos de cidadãos 13CDS 5Mudanças em capitais de distrito e principais autarquiasPortoEra PSD-CDSPassou a ser Movimento de CidadãosBragaEra PSPassou a ser PSD+CDS+OutrosVila RealEra PSDPassou a ser PSGuardaEra PSPassou a ser PSD+CDSCoimbraEra PSD+CDS+OutrosPassou a ser PSPortalegreEra PSDPassou a ser Movimento de CidadãosÉvoraEra PSPassou a ser CDUBejaEra PSPassou a ser CDUFunchalEra PSDPassou a ser PS+OutrosSintraEra PSD+CDS+OutrosPassou a ser PSVila Nova de GaiaEra PSD+CDSPassou a ser PSLouresEra PSPassou a ser CDU2009Poucas mexidas na antecâmara da viragem de poderA grande mudança acontecera dois anos antes, quando o socialista António Costa venceu as eleições intercalares para a Câmara de Lisboa. Nas autárquicas de 2009, os socialistas perderam Leiria e Faro para o centro-direita, conquistando Beja à CDU.PSD 117 + 22 em coligação com CDS = 139PS 132CDU 28Movimentos de cidadãos 7CDS 1Bloco de Esquerda 1Mudanças em capitais de distrito e principais autarquiasLeiriaEra PSPassou a ser PSD+CDS+OutrosBejaEra CDUPassou a ser PSFaroEra PSPassou a ser PSD+CDS+Outros2005Mais uma vitória para o centro-direitaQuatro anos depois da hecatombe autárquica socialista, o PSD manteve grande vantagem, com 158 presidências de câmara (duas dezenas das quais em coligação com os centristas). O PS perdeu Aveiro e Santarém para o centro-direita e viu a CDU recuperar-lhe o Barreiro.PSD 138 + 20 em coligação com CDS = 158PS 109CDU 32Movimento de cidadãos 7CDS 1Bloco de Esquerda 1Mudanças em capitais de distrito e principais autarquiasAveiroEra PSPassou a ser PSD+CDSSantarémEra PSPassou a ser PSDFaroEra PSDPassou a ser PSOeirasEra PSDPassou a ser Movimento de CidadãosBarreiroEra PSPassou a ser CDU2001A noite em que António Guterres viu o pântanoÉ até hoje a noite eleitoral mais impactante do século no que toca a eleições autárquicas. Coligações lideradas pelo PSD derrotaram os candidatos socialistas nas cinco maiores câmaras portuguesas (Lisboa, Porto, Sintra, Vila Nova de Gaia e Cascais), pelo que o então primeiro-ministro António Guterres entendeu deixar o Governo, "para evitar o pântano político". As legislativas antecipadas, realizadas no ano seguinte, devolveram o centro-direita ao poder, com Durão Barroso e Paulo Portas.PSD 142 + 16 em coligação com CDS + 1 em coligação com outros = 159PS 113CDU 28CDS 3Movimentos de cidadãos 3Bloco de Esquerda 1MPT 1Mudanças em capitais de distrito e principais autarquiasLisboaEra PS+CDU+OutrosPassou a ser PSD+PPMPortoEra PSPassou a ser PSD+CDSCoimbraEra PSPassou a ser PSD+CDS+OutrosPortalegreEra PSPassou a ser PSDSetúbalEra PSPassou a ser CDUÉvoraEra CDUPassou a ser PSFaroEra PSPassou a ser PSDVila Nova de GaiaEra PSPassou a ser PSD+CDSSintraEra PSPassou a ser PSD+CDSCascaisEra PSPassou a ser PSD+CDSBarreiroEra CDUPassou a ser PS