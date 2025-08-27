Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Amamentação gera discórdia entre governo e PS.
Amamentação gera discórdia entre governo e PS.DR
Política

PS pede explicações por carta a Palma Ramalho e ataca projeto da amamentação

Socialistas repudiam declarações da diretora-adjunta do Centro Nacional de Pensões, rejeitam que a CPCJ tenha jurisdição nestes casos e criticam o “retrocesso” na parentalidade com o anteprojeto.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Governo
António Costa
PS
Oposição
CPCJ
Maria do Rosário Palma Ramalho
Parentalidade
carta
Amamentação
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt