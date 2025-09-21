Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Projeto de resolução de utilização de drones para prevenção florestal avança
D.R.
Projeto de resolução de utilização de drones para prevenção florestal avança

PAN fez aprovar inovação que detalha ter resultados práticos na Galiza e Sardenha. Vales solares também passam no Parlamento e pretendem criar mini-redes de energia para evitar apagões generalizados.
Frederico Bártolo
Drones
Chega
Política
PAN
Incêndios
PSD
Florestas
redes solares

