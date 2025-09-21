Projeto de resolução de utilização de drones para prevenção florestal avança

Na passada sexta-feira foi aprovado na Assembleia da República o projeto de resolução do PAN para a utilização de drones para detetar fogos, uma prática que o partido considera ser necessária para a gestão das florestas e que é praticada em Itália e Espanha, anunciando a redução média de 60 a 75% dos fogos na Galiza e Sardenha. Essa deteção automática precoce, com sensores, colocaria na Inteligência Artificial um trabalho de conservação e proteção que combata a falta de vigilância humana e que evite maiores custos operacionais. Segundo o PAN, possibilitaria a redução de 78% da área ardida. A medida insere-se no projeto “Floresta 2050, futuro+verde”. Foi ainda aprovada a atualização do Inventário Florestal Nacional, que, de acordo com o projeto de resolução, estava “obsoleto”, tendo votos a favor de todas as bancadas, exceção feita a PCP, que se absteve, e do Bloco de Esquerda, que não teve representação em plenário devido à presença de Mariana Mortágua na Flotilha Humanitária que segue para a Faixa de Gaza. Na energia, o PAN viu aprovado um projeto de resolução que recomenda soluções que promovam a autonomia energética nacional, através da descentralização no sistema energético, com reforço de armazenamento, gestão e criação de redes locais e vales solares, que o partido advoga ser “uma resposta ao apagão de final de abril.” Em sentido contrário, a proposta de proibição de aumentar o eucaliptal e incentivar, financeiramente, proprietários que retirem essa espécie dos seus terrenos, não foi aprovada no Parlamento, apesar de o PAN ter vincado que seria uma medida sustentada com os excedentes de fundos comunitários europeus e sem grande impacto nas contas públicas. Em termos de projetos de lei, recorde-se, só o PCP conseguiu fazer aprovar uma proposta vinda da oposição parlamentar na sexta-feira, no caso também ligada aos incêndios devastadores no território em 2025, consagrando um reforço de medidas urgentes de apoio às vítimas dos incêndios. A alteração do código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas, reduzindo as taxas gerais de IRC, e a autorização de impostos especiais de consumo e introdução de regime de grupos de IVA foram aprovadas por PSD, Chega, IL, CDS-PP. .PSD bloqueia maioria dos projetos de lei das bancadas opositoras. Passou apoio para as vítimas dos incêndios.PAN propõe premiar financeiramente quem retire eucaliptos da floresta