Presidenciais: Rui Moreira diz que só Marques Mendes poderá ter o seu apoio

Rui Moreira, como o DN antecipara, deixou claro no final desta semana que não iria ser candidato à Presidência da República, fazendo um périplo por vários meios de comunicação para explicá-lo. O presidente da Câmara Municipal do Porto, prestes a terminar mandato, vinca que, caso expresse apoio em algum candidato, será Marques Mendes a escolha. "Se apoiar algum candidato, Marques Mendes é o mais provável", disse em entrevista ao JN. Recorde-se que na sexta-feira, dia 12 de setembro, Marques Mendes tinha afirmado que "qualquer candidato gostaria de contar com o apoio de Rui Moreira." Fica subentendida uma aproximação entre os dois, embora Moreira garante que depois de terminar o mandato no Porto precisa de um "tempo sabático". Em relação a uma possível segunda volta, o autarca por 12 anos no Porto vinca que o povo pode ser chamado a decidir pelo "mal menor", comenta em relação a uma possível luta entre Gouveia e Melo e André Ventura. O Expresso noticiou um almoço entre o almirante e o líder do Chega. Pedro Pinto, ao DN, disse que Gouveia e Melo "deixou de ser opção" ao tomar posições públicas que salientavam a importância de a flotilha ser protegida pelo Estado português, o que o líder parlamentar do Chega considerou ser uma associação à "extrema esquerda."Os antigos ministros Pedro Duarte e Manuel Pizarro são os principais candidatos à liderança da autarquia portuense. Como independente que se considera, Rui Moreira defendeu que não deverá expressar publicamente o seu apoio a qualquer candidato à sua sucessão.