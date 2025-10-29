Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O Ministro da Defesa, Nuno Melo, é também o presidente do CDS-PP.
Política

Presidenciais: Nuno Melo ao lado de Marques Mendes para blindar coligação AD

Presidente do CDS-PP assumiu que Portas não é opção para Belém. Tenciona apoiar o social-democrata, que tem Rui Moreira como mandatário. Ministro da Defesa poderá dar liberdade de voto.
Publicado a
