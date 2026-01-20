Presidenciais: Líder da Nova Direita inspira-se em Cunhal ao anunciar voto em André Ventura na segunda volta

A presidente da Nova Direita, Ossanda Liber, anunciou que irá votar em André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais, apelando aos seus "seguidores, apoiantes e simpatizantes" que tomem a mesma decisão, face à "real possibilidade de voltar a dar poder ao socialismo".Apesar de se distanciar das figuras do centro-direita e direita que declararam publicamente apoio a António José Seguro na segunda volta, que será disputada a 8 de fevereiro, a luso-angolana admitiu que muitos dos que irão ver a mensagem que gravou em vídeo, e partilhou nas redes sociais, "partilham dos mesmos receios" em relação ao líder do Chega..Nesse sentido, Ossanda Liber deixou uma sugestão, inspirada no que o líder histórico do PCP, Álvaro Cunhal, disse aos eleitores comunistas aquando da segunda volta das presidenciais de 1986, ao indicar-lhes a escolha do socialista Mário Soares para evitar a eleição do centrista Freitas do Amaral. "Se for preciso, no dia 8, com uma mão tapem o rosto, e com a outra votem, mas digam não ao socialismo", disse a líder do Nova Direita, que obteve apenas 10.205 votos (0,16%) nas legislativas de 2025.Apoiante de Henrique Gouveia e Melo na primeira volta, Ossanda Liber defende agora que a eleição de António José Seguro para a Presidência da República "atrasará mais cinco ou dez anos as reformas de que o país necessita agora". E representará o regresso de um socialismo "que destruiu a capacidade de ação do Estado, desequilibrou a harmonia do Estado e sequestrou as nossas instituições". .PSD divide-se no apoio a Seguro e Luís Montenegro terá decisão a tomar.BE aprova apelo ao voto em Seguro e critica PSD e IL