Presidenciais: Gouveia e Melo rejeita exclusividade nos debates

Fonte ligada à candidatura de Gouveia e Melo disse ao DN que o convite para os debates foi aceite, no modelo proposto pelos canais televisivos de sinal aberto, mas que o candidato deixou claro que não pode aceitar uma condição de exclusividade. A informação de que esta foi uma exigência da RTP, SIC e TVI foi avançada esta terça-feira, 28 de outubro, pelo Diário de Notícias.“Obviamente, por uma questão de bom senso, não se vão fazer dois debates no mesmo dia, por exemplo, mas não se podem aceitar condições como essa que foi mencionada, que obrigariam a ficar mais de um mês sem poder participar em debates promovidos por outros canais de televisão”, adiantou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.Ao todo, no calendário preliminar que foi enviado às oito candidaturas, que ainda não é a versão final do documento, estão previstos 28 debates, dos quais 12 terão lugar na RTP 1, oito na SIC e igual número na TVI, todos à mesma hora (21h00), mas poderão ocorrer alterações devido aos jogos de futebol que terão lugar nesses dias.As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro, com o arranque da campanha eleitoral previsto para o dia 4 desse mês.Nas últimas eleições legislativas, realizadas a 18 de maio, as três televisões generalistas e as suas "irmãs" no cabo (RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal) transmitiram um total de 28 debates entre os dias 7 e 28 de abril..Presidenciais: Dona da CMTV e do NOW apresenta queixas à CNE e Autoridade da Concorrência.RTP, SIC e TVI exigem exclusividade aos candidatos presidenciais para participarem nos debates televisivos