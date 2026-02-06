Presidenciais: André Ventura invoca "apelo desesperado" de autarca socialista de Alcácer do Sal

O candidato presidencial André Ventura invocou o "apelo desesperado" de Clarisse Campos, presidente da Câmara de Alcácer do Sal, eleita pelo PS, para criticar a "hipocrisia política" de manter a segunda volta das eleições presidenciais para o próximo domingo, 8 de fevereiro. Defendendo estar a ser "completamente apartidário", por citar a autarca socialista, que terá dito que "é fácil estar numa cadeira quentinha, em Lisboa, a dizer que não devíamos adiar as eleições", André Ventura, que aproveitou o último dia de campanha eleitoral para entregar bens essenciais em Alcácer do Sal, disse que os políticos perderam "uma oportunidade de mostrar ao país que nos preocupamos".O apelo para o adiamento da segunda volta para 15 de fevereiro em todo o território nacional, feito pelo líder do Chega na quinta-feira, foi considerado legalmente impossível pela Comissão Nacional de Eleições - até agora, só os autarcas de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã decidiram adiar o ato eleitoral, devido à destruição provocada pelo mau tempo - e reduzido a "uma pequena manobra" pelo seu adversário na corrida ao Palácio de Belém, António José Seguro, enquanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, respondeu que não haveria "condições políticas" para a declaração de um estado de emergência.Em declarações a jornalistas, antes de partir para Camarate, onde nesta noite visitará os Bombeiros Voluntários, que preparam a resposta à depressão Marta, André Ventura voltou a defender que as câmaras municipais e juntas de freguesia "deviam estar focadas em ajudar as pessoas e não a organizar atos eleitorais", argumentando que a responsabilidade da eventual subida da abstenção na segunda volta das presidenciais "será de quem quer manter as eleições a todo o custo, com metade do país devastado pela tempestade e sob o risco de novas tempestades".Admitindo que voltará a Alcácer do Sal, e a outros concelhos afetados pelos fenómenos meteorológicos extremos, para ajudar as populações, Ventura anunciou que deu indicações a todas as estruturas locais do Chega para se mobilizarem na próxima semana, "para entregar lonas, alimentos e ração para animais"..Afinal, Câmara de Pombal diz ter condições para realizar eleições presidenciais no domingo.Presidenciais: Joana Amaral Dias incita eleitores de André Ventura a anularem o voto