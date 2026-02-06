Presidenciais: André Ventura encerra campanha de "todos contra um" com apelo "ao país que está em sofrimento"

O candidato presidencial André Ventura encerrou a campanha eleitoral, que descreveu como de "todos contra um", com uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Camarate, no concelho de Loures, na qual voltou a defender que a segunda volta das eleições presidenciais deveria ter sido adiada uma semana, devido aos efeitos do mau tempo, assumindo que "não pode ser indiferente a um país que está em sofrimento"."Eu não consigo estar a falar de outro assunto quando há pessoas a serem recolhidas de barco nas suas casas", disse o líder do Chega, que disputa a Presidência da República com António José Seguro. Antes, também ao responder a perguntas de jornalistas, André Ventura reforçara que não existem condições para que os portugueses estejam concentrados na escolha do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa: "Alguém acha normal que os votos, em determinadas terras, vão ser recolhidos de barco?"Admitindo que a segunda volta se alterou muito ao longo das últimas três semanas, depois de a ter arrancado apresentado-se como o candidato do espaço não-socialista, mesmo assim Ventura disse que Seguro "quer voltar a um tempo a que não queremos voltar, que é o tempo do socialismo". Algo que, nas palavras do líder do Chega, se caracteriza por "mais pobreza" ou "por a justiça não funcionar".Face a perguntas sobre a possibilidade de as alterações na sua campanha serem entendidas como uma desistência, Ventura defendeu que está em causa a escolha entre "dois estilos de Presidente da República". E garantiu que, caso seja eleito, será um Chefe de Estado "exigente e que não aceita que morram pessoas por estarem a reconstruir os seus telhados, sem ajuda do Estado".Também não faltaram críticas aos "supostos notáveis" que apoiaram o seu rival na segunda volta, com André Ventura a dizer, rodeado por deputados do seu partido, como Pedro Pinto, Pedro Frazão, Rui Paulo Sousa e Patrícia Almeida, que "se juntou o sistema político todo contra mim"..Presidenciais: António José Seguro diz que "teria conversa séria" sobre programa de governo de André Ventura.Presidenciais: André Ventura invoca "apelo desesperado" de autarca socialista de Alcácer do Sal