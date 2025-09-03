PAN pede à Procuradoria-Geral da República para suspender touradas no Campo Pequeno

O PAN enviou esta quarta-feira, dia 3 de setembro, um requerimento para o Procurador-Geral da República (PGR) no qual solicita a suspensão das atividades tauromáquicas no Campo Pequeno até à conclusão do inquérito no âmbito das duas mortes, de um jovem forcado e de um espectador, ocorridas na tourada de dia 22 de agosto, por razões de preservação da prova, de segurança pública e de proteção dos direitos fundamentais.“O PAN pede que se garanta a investigação e a segurança das pessoas no âmbito deste processo. Não podemos fechar os olhos quando existe risco concreto de novos incidentes, com potencial de causar danos irreparáveis à vida e integridade física de participantes e público – incluindo crianças", defende a porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, em nota enviada às redações, lembrando a proximidade do recinto a um parque infantil.“O Ministério Público tem os instrumentos jurídicos e institucionais para solicitar a suspensão das touradas no Campo Pequeno, como medida cautelar urgente, até à conclusão do inquérito”, acrescenta a líder do PAN.Na passada semana, o partido já tinha dirigido três cartas às entidades responsáveis pela autorização do evento e cedência do espaço – Casa Pia de Lisboa, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e empresa Plateia Colossal – a pedir a suspensão da tourada de dia 5 de setembro, mas apenas a primeira respondeu a dizer que o caso se encontra em análise.A posição do partido é conhecida. “O PAN não vai desistir da abolição das touradas em Portugal. Este é, infelizmente, mais um caso em que se vem comprovar que a tradição não pode valer mais do que a vida, humana ou animal”, conclui a nota oficial. .PAN considera que o orçamento melhorou e critica posição do PSD sobre touradas.MP abre inquérito para "apurar as causas da morte" de forcado na praça do Campo Pequeno