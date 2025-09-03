Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PAN pede ação da PGR.
PAN pede ação da PGR.ARQUIVO
Política

PAN pede à Procuradoria-Geral da República para suspender touradas no Campo Pequeno

Partido quer que prática seja proibida até à conclusão do inquérito quanto às duas mortes registadas na tourada de dia 22 de agosto.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

O PAN enviou esta quarta-feira, dia 3 de setembro, um requerimento para o Procurador-Geral da República (PGR) no qual solicita a suspensão das atividades tauromáquicas no Campo Pequeno até à conclusão do inquérito no âmbito das duas mortes, de um jovem forcado e de um espectador, ocorridas na tourada de dia 22 de agosto, por razões de preservação da prova, de segurança pública e de proteção dos direitos fundamentais.

“O PAN pede que se garanta a investigação e a segurança das pessoas no âmbito deste processo. Não podemos fechar os olhos quando existe risco concreto de novos incidentes, com potencial de causar danos irreparáveis à vida e integridade física de participantes e público – incluindo crianças", defende a porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, em nota enviada às redações, lembrando a proximidade do recinto a um parque infantil.

“O Ministério Público tem os instrumentos jurídicos e institucionais para solicitar a suspensão das touradas no Campo Pequeno, como medida cautelar urgente, até à conclusão do inquérito”, acrescenta a líder do PAN.

Na passada semana, o partido já tinha dirigido três cartas às entidades responsáveis pela autorização do evento e cedência do espaço – Casa Pia de Lisboa, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e empresa Plateia Colossal – a pedir a suspensão da tourada de dia 5 de setembro, mas apenas a primeira respondeu a dizer que o caso se encontra em análise.

A posição do partido é conhecida. “O PAN não vai desistir da abolição das touradas em Portugal. Este é, infelizmente, mais um caso em que se vem comprovar que a tradição não pode valer mais do que a vida, humana ou animal”, conclui a nota oficial.

image-fallback
PAN considera que o orçamento melhorou e critica posição do PSD sobre touradas
PAN pede ação da PGR.
MP abre inquérito para "apurar as causas da morte" de forcado na praça do Campo Pequeno
PAN
PGR
morte
Inês de Sousa Real
tourada

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt