Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O Presidente da República chumbou a Lei da Nacionalidade após veto do Constitucional. A nova versão já será avaliada pelo sucessor.
O Presidente da República chumbou a Lei da Nacionalidade após veto do Constitucional. A nova versão já será avaliada pelo sucessor.FOTO: Pedro Rocha / Global Imagens / Arquivo DN
Política

Pacote laboral e Lei da Nacionalidade já serão avaliados pelo próximo Presidente da República

Com o mandato a chegar ao fim, pelo menos estas duas ‘pastas’ vão ser tratadas pelo próximo PR. Temas já entraram nos debates e a lei laboral divide. Revisão constitucional e eutanásia são dúvidas.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República
Política
Lei da Nacionalidade
lei laboral
edição impressa
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt