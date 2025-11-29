Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mariana Mortágua em fala na convenção do BE, na manhã deste sábado (29).
Mariana Mortágua em fala na convenção do BE, na manhã deste sábado (29).Foto: Leonardo Negrão
Mortágua espera "mudança" e admite erros, mas rejeita que tenham sido "determinantes"

Em convenção do Bloco de Esquerda na manhã deste sábado (29), coordenadora admitiu erros durante a sua direção: "Não foi capaz de combater o avanço da extrema-direita".
A coordenadora nacional cessante do BE, Mariana Mortágua, disse na manhã deste sábado, 29 de novembro, esperar que a 14.ª Convenção traga “a mudança que o partido precisa” e, apesar de admitir erros, negou que tenham sido “determinantes”, apelando a uma reflexão à esquerda. 

“Acho que o Bloco precisa de uma mudança. Eu espero que esta Convenção seja a convenção da mudança. Tenho a certeza que é a convenção que o BE precisa neste momento”, afirmou Mariana Mortágua, à entrada da 14.ª Convenção Nacional, que decorre no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

A coordenadora, que em outubro anunciou que não pretendia recandidatar-se ao cargo que ocupa desde 2023, admitiu erros durante o seu mandato, mas considerou que “muito provavelmente não foram determinantes para uma coisa que é muito maior do que nós” que é “o poderosíssimo avanço da direita e das suas ideias”.

Mariana Mortágua despede-se da coordenação do Bloco de Esquerda nesta XIV Convenção do partido.
Mariana Mortágua despede-se da coordenação do Bloco de Esquerda nesta XIV Convenção do partido. Foto: Leonardo Negrão

“Se me pergunta se a minha direção e se o meu mandado foi capaz de combater esse avanço da extrema-direita, não, não foi”, reconheceu.

Neste contexto, Mortágua considerou que o partido “precisa de mudar, precisa de refletir e esta convenção serve para isso”.

Além do BE, toda a esquerda que "está hoje muito fragilizada", tem que "hoje que refletir, que pensar, que discutir abertamente sobre o que fez bem, sobre o que fez mal, sobre o contexto em que vive e quais são as condições da mudança que Portugal precisa".

Na ótica de Mortágua, "a esquerda tem que ir ao debate das ideias".

"Estamos a perder a batalha das ideias. A batalha ideológica mesmo. A direita tem um poder ideológico hoje em Portugal fortíssimo. E a esquerda tem que ir a esse combate", considerou.

