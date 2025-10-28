Moção A do Bloco de Esquerda decide domingo a aposta para a coordenação

A Moção A, que era encabeçada por Mariana Mortágua, vai reunir plenário no domingo, em Coimbra, para decidir a aposta para a coordenação do Bloco de Esquerda.Dessa reunião sairá o nome que passará a encabeçar o documento e as listas candidatas à Mesa Nacional, que elege depois a Comissão Política. Ainda antes de José Manuel Pureza começar a ser mencionado internamente como futuro candidato à liderança, a reunião estava já marcada para Coimbra, de onde é natural Pureza e para a Câmara que se candidatou a 12 de outubro.O antigo deputado disse à Lusa, no sábado, que seria possível encontrar uma solução para dar "força" ao partido, mas rejeitou "cenários precipitados." Foi entendido como um passo à frente e, sabe o DN, será um dos nomes a concurso para a coordenação. José Soeiro é outro nome apontado.Entre os nomes dos proponentes desta moção estão vários dirigentes do núcleo do partido, como Fabian Figueiredo (também número dois na lista do partido pelo círculo eleitoral de Lisboa, mas que não sucedeu a Mortágua no parlamento, perdendo força para a sucessão), ainda Jorge Costa, Joana Mortágua, Marisa Matias, Catarina Martins, Adriano Campos, Pedro Filipe Soares ou José Soeiro. Os fundadores Francisco Louçã, Luís Fazenda e Fernando Rosas fazem parte dos subscritores da Moção A, que congregam 600 militantes, muito mais do que as restantes quatro de oposição, centradas nas críticas à democracia interna e a falta de atenção às bases.Na 14.ª Convenção Nacional do BE, agendada para 29 e 30 de novembro, em Lisboa, vão ser votadas moções de orientação (cujo prazo para entrega terminou em junho) e listas para a Mesa Nacional do partido. Será altamente provável que a Moção A mantenha a larga maioria na Mesa, o que indicará o candidato que seja escolhido por essa Moção para a coordenação do partido.O BE obteve o seu pior resultado de sempre em eleições legislativas, passando de cinco para uma deputada única e perdeu representação autárquica no sufrágio deste mês, passando de cinco vereadores e 94 deputados municipais para uma vereadora em Lisboa e 17 deputados em câmaras e freguesias. .Sucessão no Bloco de Esquerda: José Manuel Pureza e José Soeiro são os preferidos.Mariana Mortágua não se recandidata à coordenação do Bloco de Esquerda e deixa Parlamento após Orçamento