MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Ministra da Saúde recusa caos no SNS e garante: "Desistir é coisa que não vai acontecer"

"Não nos comprometemos com o povo para, nas dificuldades, desistirmos dele”, assegurou a ministra Ana Paula Martins.
A ministra da Saúde recusou esta segunda-feira, 19 de janeiro, que exista caos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), negou que se desvalorize o que corre “menos bem” e reafirmou que não vai desistir do cargo.

“Não é que a ministra não ouça as críticas. Mas desistir é coisa que não vai acontecer. Não nos comprometemos com o povo para, nas dificuldades, desistirmos dele”, assegurou Ana Paula Martins, durante uma intervenção no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

De acordo com a governante, tal “não implica que se desvalorize o que não corre bem”.

“Sabemos o que não corre bem”, reconheceu.

Lamentando críticas “injustificadas”, a ministra disse que a solução é “persistir” e manter o rumo.

“É muito mais fácil fazer do SNS uma série de situações que acontecem, ainda. Mas estamos aqui para melhorar, para trabalhar sobre elas. Se não desistirmos e persistirmos vamos conseguir. Já temos alguns resultados”, afirmou.

