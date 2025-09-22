Mariana Mortágua propõe substituição parlamentar durante 30 dias

Mariana Mortágua pediu a substituição parlamentar por 30 dias, o período mínimo em questão. A coordenadora, sabe o DN, dirigiu-se aos elementos da Comissão Política e procederá à comunicação aos restantes militantes do partido.Mortágua está na Flotilha Humanitária para Gaza, mas não esperava que existisse um atraso tão grande até à chegada ao destino. Como tal, o partido ficou sem representação política em várias votações em plenário.Depois de reunida a Mesa Nacional, Mariana Mortágua comunica a decisão, tendo em vista garantir que poderá estar na votação para o Orçamento de Estado para 2026, embora perca vários momentos de discussão no Parlamento. Cada deputado pode dar quatro faltas injustificadas ao plenário ou às comissões, sendo que depois disso fica sujeito à perda de mandato. A coordenadora justificará por trabalho político as ausências, mas a incerteza quanto ao tempo que será preciso para regressar a Lisboa leva à decisão. Com a comunicação a tornar-se efetiva esta segunda-feira, Andreia Galvão, número 3 por Lisboa, poderá representar o Bloco na Assembleia da República, já no debate com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na quarta-feira. .Mariana Mortágua volta a apelar à ação do Estado Português na defesa da Flotilha para Gaza