Marcelo Rebelo de Sousa ladeado pelo autarca Gonçalo Lopes e pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, em Leiria
Política

Marcelo Rebelo de Sousa critica Governo em dois dias seguidos

Presidente lamenta falhas na comunicação e incapacidade na leitura da dimensão da calamidade. Chefe de Estado e primeiro-ministro reúnem em Belém e Montenegro leva medidas do Conselho de Ministros.
Frederico Bártolo
Governo
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República
