Marcelo Rebelo de Sousa condecorado por Volodymyr Zelensky
FOTO: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Política

Marcelo Rebelo de Sousa condecorado por Volodymyr Zelensky

O chefe de estado português foi um dos oito distinguidos por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos oito chefes de Estado e de Governo condecorados pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia.

Marcelo "foi agraciado pelo Presidente da Ucrânia com a Ordem do Príncipe Yaroslav, o Sábio, de 1.º grau, por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia”, pode ler-se numa nota no site oficial da Presidência da República.

Segundo a mesma nota, o decreto de sábado de Volodymyr Zelensky decidiu a condecoração de 143 personalidades internacionais pelo seu “contributo significativo para o reforço da cooperação internacional, apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia, apoio a causas sociais e a promoção global da Ucrânia”, incluindo oito chefes de Estado e de Governo.

“O Presidente da República reitera o compromisso inabalável de Portugal para com a Ucrânia e o povo ucraniano”, acrescenta a nota.

O Dia da Independência da Ucrânia celebrou-se no domingo.

