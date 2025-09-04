Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Moedas recandidata-se a Lisboa e acumula polémicas nos últimos tempos.
Política

Livro. Alexandra Leitão pede explicações a Moedas quanto a uso de fundos camarários

Obra escrita do edil lisboeta é investigado por uso de equipamento e recursos humanos do município. Candidata do PS diz ao DN querer justificação. Cartazes na capital ainda estão por resolver.
Frederico Bártolo
Alexandra Leitão
Carlos Moedas
Câmara Municipal de Lisboa
Cartazes ilegais
CNE - Comissão Nacional de Eleições
edição impressa
Fundos públicos

