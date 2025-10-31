Lisboa. Recontagem de votos em São Domingos de Benfica avança na terça-feira e com presença de uma magistrada

A recontagem dos votos das eleições autárquicas numa secção da freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, vai mesmo avançar e tem data marcada, no caso 4 de novembro, terça-feira, a partir das 9h00. De acordo com o edital disponibilizado pela Câmara Municipal, a recontagem será realizada no Palácio da Justiça e será dirigido por uma magistrada judicial. O Tribunal Constitucional deliberou e em acórdão ordenou a "recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica, no concelho de Lisboa, relativamente à eleição para a Câmara Municipal”, depois de um recurso interposto pela CDU.Os comunistas acreditam poder ter hipótese de chegar ao terceiro lugar na votação, uma vez que viram votos anulados, serem-lhe favoráveis, aproximando-os do Chega. O partido de André Ventura, que tinha 11 votos de avanço e dois vereadores eleitos, apresentou na segunda-feira um recurso ao Tribunal Constitucional por não concordar com o acórdão. O Tribunal rejeitou-o no dia 30, quinta-feira, dando, então, permissão para a recontagem.Recorde-se que o Palácio Ratton validou ainda um voto nulo a favor da CDU, além de outro nulo que fora atribuído ao Chega, em Santa Maria Maior. Em causa está a possibilidade de a CDU manter Ana Jara como vereadora. João Ferreira é, para já, o comunista eleito. A CDU, de acordo com as últimas contagens, ficava a um voto do Chega.Todo o processo afeta a tomada de posse dos órgãos da Câmara Municipal. Carlos Moedas, que prepara os pelouros com mais sete vereadores, só pode tomar posse quando este processo eleitoral estiver concluído. Pelo que o DN pôde saber, dia 11 de novembro, terça-feira, é o dia previsto nesta fase.Ao que tudo indica não haverá repetição de sufrágio em Lisboa e a questão da segunda vereadora, para Chega ou CDU, ficará concluída na terça-feira.Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o social-democrata Carlos Moedas foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pela coligação PSD/CDS-PP/IL, com 41,69% dos votos, derrotando a socialista Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), que teve 33,95%..Tribunal Constitucional rejeita recurso do Chega sobre recontagem dos votos numa freguesia de Lisboa.Tribunal Constitucional deixa CDU a um voto do Chega em Lisboa e ordena recontagem de uma secção de voto