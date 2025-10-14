Lisboa. CDU atenta a 60 votos por contabilizar em São Domingos de Benfica

A CDU está a seguir com especial atenção a assembleia de apuramento geral de votos em Lisboa. Em causa, os possíveis votos nulos, porém, os comunistas também dizem, em nota à imprensa, que se "têm de contabilizar os 60 votos de uma freguesia que não chegaram a ser contados."A freguesia em questão é São Domingos de Benfica, confirmou o DN."No fim deste processo pode haver alteração de resultados. Também pode haver pedidos de recontagem, se houver elementos que o justifiquem", esclarece o PCP, sem garantir, portanto, um pedido de reapreciação. Será necessário algum "fundamento", vinca o PCP, dizendo que "a proximidade dos resultados, por si só, não é suficiente."Em causa a possibilidade de um segundo vereador de oposição na Câmara. Isto porque a CDU, mantendo-se acima dos 10% na votação, ficou a meros 11 votos do Chega, o que, caso fosse contrariado, lhe entregaria o terceiro lugar na eleição por Lisboa e o segundo vereador..Mil comunistas juntaram-se a João Ferreira no Chiado e cantaram: “Só é um voto útil quando votas por Abril”.Da "redução" da CDU às primeiras câmaras do Chega, PSD e PS ficam quase "taco a taco"