José Miguel Júdice esteve na apresentação de livro de Seguro, mas é mandatário de Cotrim de Figueiredo

João Cotrim de Figueiredo, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, anunciou José Miguel Júdice, histórico do PSD e antigo bastonário da Ordem dos Advogados, como mandatário nacional da sua candidatura presidencial. "Escolhi-o porque é um homem de espírito livre, de espírito lúcido, e que, na sua vida pública, já apoiou várias pessoas para cargos importantes, e fê-lo sempre escolhendo apoiar pessoas em quem confia e de quem gosta politicamente", afirmou ao final da noite de quarta-feira na entrevista à CNN.A curiosidade maior é que Júdice, na semana passada, marcou presença na apresentação de um livro biográfico sobre António José Seguro, da autoria de Rui Gomes. Esta manhã, Júdice assumiu que caso Cotrim não chegue à segunda volta apoiará António José Seguro.Júdice é pai da ministra da Justiça e sempre se distanciou da escolha social-democrata por Marques Mendes.Pelo que o DN apurou, Seguro terá a seu lado Luís Parreirão. O antigo secretário de Estado da Administração Interna e Obras Públicas será anunciado nos próximos dias entre os apoiantes do candidato. Recorde-se que também Ricardo Sá Fernandes, atualmente dirigente do Livre, se pronunciou favorável a Seguro em palavras à TSF, considerando que a "esquerda não se devia dividir em capelinhas".As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro e existem 10 candidatos apoiados por partidos nesta fase. Jorge Pinto, nesta sexta-feira, deverá ver confirmada a candidatura pelos membros do Livre.