Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro voltou a reunir-se com Luís Montenegro.
José Luís Carneiro voltou a reunir-se com Luís Montenegro.Reinaldo Rodrigues
Política

José Luís Carneiro saiu de São Bento sem garantias para o Orçamento de Estado

Secretário-geral do PS repete que alterações laborais, na Segurança Social e Saúde são linhas vermelhas. Montenegro garantira a Brilhante Dias que estas alíneas ficariam fora do OE'2026.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Orçamento de Estado
Instituto da Segurança Social
José Luís Carneiro
Lei de Bases da Saúde
São Bento
Alteração da lei laboral
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt